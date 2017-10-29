الندوة تستهدف قطاع الأعمال وتناقش سبل إدارة المخاطر في الشركات والهيئات الحكومية

أعلنت شركة كواليتي نت، المزود الأول لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعلوماتية في الكويت، امس عن رعايتها لندوة الأمن السيبراني بالتعاون مع فيجور إيفنتس، والتي ستعقد اليوم 29 أكتوبر في فندق شاطئ جميرا المسيلة ويحاضر فيها مايكل دانيال، خبير الأمن السيبراني للرئيس الأميركي السابق أوباما في البيت الأبيض.

تستهدف الندوة قطاع الأعمال وتناقش سبل إدارة المخاطر في الشركات، الهيئات الحكومية والمؤسسات، من خلال طرح العديد من الخبرات السابقة للهجمات السيبرانية، وفهم الاتجاهات الكلية التي تقود تطور التهديدات الإلكترونية، والتهديدات الناشئة وكيفية الحد من مخاطرها.

وسوف تركز أيضا على طرق جديدة للتفكير في الأمن السيبراني من شأنها أن ترفع من فاعلية أداء قطاع الأعمال.

ولأكثر من عقدين من الخبرة في العمل مع حكومة الولايات المتحدة، مايكل دانيال هو المعترف به على نطاق واسع باعتباره واحدا من كبار خبراء الأمن السيبراني في العالم في إدارة المخاطر السيبرانية لنظم البنية التحتية الحيوية، مثل أصول الخدمات المالية والسجلات الطبية الإلكترونية وأنظمة التحكم الصناعي.

وهو رئيس التحالف السيبراني، وهو تحالف غير ربحي يعمل على تحسين تبادل المعلومات حول الجريمة الإلكترونية وغيرها من التهديدات.

الفريق الذي يقوده يتكون من خبراء من عمالقة الأمن السيبراني مثل مكافي، فورتينت، سيمانتيك وسيسكو وغيرها.

وانضمت كواليتي نت مؤخرا لشركة Quadron Security System، شركة الاستشارات المجرية المتخصصة في الأمن السيبراني وحماية البيانات، لتشكيل مجموعة خدمات «Q-Square»، المتخصصة بتقديم حلول أمن المعلومات والاتصالات المعلوماتية للمؤسســات والهيئــات.

وتجمع «Q- Square» بين شركتين راسختين في قطاع تكنولــوجيا المعلــومات والمعلومات والأمن السيبراني والخدمات التي يمكنهما تقديم اختبارا وتحليلا للتهديدات المتزايدة التي يواجهها عالم الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عيسى الكوهجي رئيس القطاع التجاري لكواليتي نت: إن الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي مصدر قلق متزايد، حيث كثفت العديد من الهيئات الحكومية بما في ذلك حكومة الكويت تركيزها على أمن المعلومات والنظم.

وأضاف: كواليتي نت رصدت العديد من الاستثمارات الكبيرة لتطوير وتحديث مركز البيانات الخاص بها، كما أنفقنا الكثير لتحديث أمن الشبكات على مدى العقد الماضي، ونحن سعداء أن كلا من استراتيجية الحكومة واستراتيجيتنا في الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات في تصاعد مستمر.

وتابع الكوهجي: جنبا إلى جنب مع حليفنا الاستراتيجي Quadron، نهدف إلى مساعدة الأفراد والمنظمات، من خلال توفير حلول مرنة في مجال أمن المعلومات والبيانات الإلكترونية على المستوى الفردي والمؤسسي سواء كان على الصعيد المحلي أو عبر الحدود إذا لزم الأمر.

وعبر مجموعة من القدرات والخبرات والملف الغني بالعديد من حلول تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع، نحن قادرون على العمل بسلاسة مع أي مرحلة من مراحل دورة حياة الأعمال واستراتيجية الأمن السيبراني، ودعم كل من أصحاب الأعمال وصانعي القرار».

وأضاف: كواليتي نت نجحت في تنفيذ حلول «Quadron» عبر منشآتها، وستقدم حلولا لكل شيء بدءا من التوعية بأمن المعلومات، وتقييم المخاطر والضعف، واختبار الاختراق، ومراجعة وإعداد وتحديث السياسات، وتحليل مخاطر أمن المعلومات وغيرها للعملاء من قطاعي الأفراد والأعمال

والجدير بالذكر أن الندوة تنظمها شركة فيجور إيفنتس بالتعاون مع شركة الجاز إيفنتس وبحضور م. سالم الأذينة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الداعم الرسمي للندوة.