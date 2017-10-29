حقق كل من الدولار الأميركي والأسهم الأميركية ارتفاعات قوية نهاية الأسبوع الماضي بعد أن صوت مجلس الشيوخ الخميس على تمرير قرار موازنة العام 2018. وقد فسر هذا التصويت على أنه الخطوة الأولى باتجاه تمهيد الطريق أمام الإصلاحات الضريبية.

وقال كبير استراتيجي الأسواق في FXTM حسين السيد إن «المستثمرين سيحتاجون إلى تأكيدات من مجلس النواب الذي يحتاج بدوره إلى الموافقة على قرار الموازنة من أجل وضع تشريع مفصل للإصلاحات الضريبية، ورغم أننا قد نظل نرى عوائق في الأسابيع المقبلة، إلا أن الجمهوريين سيبذلون قصارى جهدهم لتمرير رزمة الإصلاح الضريبي التي تعتبر العنصر الأهم بالنسبة لهم خلال الانتخابات النصفية في العام 2018».

وسيظل المستثمرون على الأغلب يتجاهلون التقويمات المرتفعة للغاية وسيستمرون في دفع الأسهم نحو الأعلى خلال ما تبقى من العام إذا كانوا يعتقدون أن الإصلاحات المالية ستطبق قريبا. لكن لا زلنا نراقب لنرى كيف سيتجاوب الفيدرالي مع التغيرات المالية.

وتوقع السيد أن ذلك سيتوقف وإلى حد ما على اسم الشخص الذي سيشغل رئاسة الفيدرالي خلال السنوات الأربع المقبلة، فبحسب رهانات (PredictIt) فإن جيرومي باول يتصدر المرشحين، وإذا صح هذا الكلام وانتخب في فبراير المقبل، فإن مسار رفع الفائدة سيظل تدريجيا للغاية. وبالتالي فإن السوق الصاعدة ستستمر في صعودها. لكنه لن يكون أفضل مرشح بالنسبة للدولار.

ومن المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي نموا بمقدار 2.6% خلال الربع الثالث بالمقارنة مع 3.1% في الربع الثاني. وبما أن الإعصارين هارفي وإرما قد يشوشان على البيانات، فإنها ستعتبر مؤقتة وسيتجاهلها المستثمرون غالبا.