افتتح ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد اليوم السبت مجمع (افنيوز البحرين) الذي يعد أول انطلاقة للأفنيوز خارج دولة الكويت ضمن خطة توسع تشمل عددا من دول المنطقة في العاصمة المنامة.



وقال ولي العهد البحريني في كلمة له خلال افتتاح المجمع ان مملكة البحرين ماضية في التطوير والتنمية وفق المسيرة الشاملة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.



وأضاف أن التوسع المستمر الذي يحققه قطاع تجارة التجزئة عبر افتتاح المجمعات التجارية في مناطق البحرين المختلفة جعل منه إحدى المقومات الاقتصادية المهمة التي يجب أن يتواصل الاهتمام بها عبر تطوير الأنظمة المساندة لنموها بما يواكب روح التجديد والابتكار.



وذكر أن قطاع تجارة التجزئة يعد من القطاعات التي توليها المملكة اهتماما كبيرا لما تحققه من رافد حيوي لحركة الاقتصاد الوطني عبر توفيرها لخيارات متعددة تشكل مصدر جذب للاستثمارات المختلفة.



ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة صروح البحرين محمد الشايع ان مملكة البحرين هي أول انطلاقة للأفنيوز خارج دولة الكويت ضمن خطة توسع تشمل عددا من دول المنطقة مؤكدا انها تتمتع بمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وفق رؤيتها الإقتصادية التي تسعى من خلالها الى المنافسة عالميا.



وأكد الشايع أن افتتاح افنيوز البحرين جاء بناء على النجاح الذي يحققه في الكويت حيث أصبح أحد أهم المعالم السياحية في الكويت والمنطقة مجتذبا الملايين من الزوار كل عام ومتجاوزا مفهوم مراكز التسوق التقليدية.



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تم افتتاحها اليوم منطقة (غراند أفنيو) و(الهاربور) حيث استغرق بناؤها حوالي سنتين بتكلفة تصل إلى 60 مليون دينار بحريني (حوالي 159 دولار أمريكي) وتضم 130 محلا تجاريا موزعا على مساحة تأجيرية تبلغ حوالي 40 ألف متر مربع نصفها مخصص للمطاعم والمقاهي التي تتميز جميعها بإطلالة بحرية على خليج البحرين.



ويتضمن المجمع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية منها علامات تجارية تدخل سوق التجزئة في البحرين لأول مرة فضلا عن مساحة كبيرة مخصصة للترفيه العائلي تتضمن صالة ألعاب و10 دور للسينما وحدائق عامة وممرا للمشاة ومواقف للسيارات.



وسيوفر المشروع العديد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية تصل إلى حوالي أربعة آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى بالإضافة الى الفرص التدريبية للشباب من الجنسين بمساندة التشريعات القانونية التي تسهم بدورها في تشجيع الشباب على الانضمام إلى هذا القطاع.



ويعتبر افنيوز البحرين أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه بالمملكة بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 5ر1 كلم وبموقع استراتيجي في قلب العاصمة المنامة بمحاذاة شارع الملك فيصل.



وسيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر المقبلة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2020 حيث سيتم من خلالها استكمال الجزء الغربي من المجمع الذي سيضيف 30 ألف متر مربع مساحة تأجيرية.



كما سيتم إنشاء فندق (هيلتون بحرين باي هوتيل أند ريزيدنسز) المتصل بشكل مباشر بالمجمع وسيتكون من 210 غرف وشقق فندقية الأمر الذي سيجعل من افنيوز البحرين إحدى الوجهات المفضلة للمواطنين والسياح ورجال الأعمال من منطقة الخليج العربي وغيرها.