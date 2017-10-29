استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.397 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.303 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي إثر تعزيز المستثمرين رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع منها في أوروبا.

في الوقت ذاته هبط سعر صرف العملة الأوروبية (اليورو) في تعاملات يوم الجمعة الماضي ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بفعل تراجع عوائد السندات الرئيسية.