أعلنت شركة (كامكو للاستثمار) ارتفاع صافي أرباحها عن فترة الـ9 أشهر المنقضية البالغة 996.6 ألف دينار (ما يعادل نحو 3.2 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 890.4 ألف دينار (ما يعادل 2.9 مليون دولار) بزيادة 11.9 في المئة.

وقالت (كامكو) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن ربحية السهم بلغت 4.2 فلس مقابل 3.7 فلس بنسبة زيادة بلغت 12.2 في المئة.

وأضافت أن زيادة الربح ترجع إلى زيادة ربحية بيع الأصول المالية في القيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر والربح الناتج عن التقييم العادل للأصول المالية من إعادة التصنيف إلى الاستثمار في شركة زميلة.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات الصلة بلغ 2.4 مليون دينار (ما يعادل 7.8 مليون دولار) في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 482.7 ألف دينار (ما يعادل 1.5 مليون دولار).

وتأسست (كامكو) للاستثمار في عام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها 26.3 مليون دينار (ما يعادل نحو 86 مليون دولار).

وتكمن بعض أغراض الشركة في إدارة الأصول والاستثمار التي تعمل على توفير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية المصممة وفقا لمتطلبات العملاء من الأفراد والمؤسسات.

وتقدم الشركة فرصا شاملة للوصول إلى أسواق رأس المال المحلية والدولية إضافة إلى مجموعة مختارة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المالية.