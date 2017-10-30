اثنان من هذه الاختراعات يفيدان في حالات الإنقاذ من حرائق الأبراج السكنية العالية

كرّم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري المختــــرع الكويتي عـــادل الوصيص لحصوله على 4 براءات اختراع مسجلة باسمه في الولايات المتحدة الأميركية، اثنان من هذه الاختراعات يفيدان في حالات الإنقاذ من حرائق الأبراج السكنية العالية، فيما يساهم الاختراع الثالث في الحد من تصحر الأراضي الزراعية بغلي الماء في درجة حرارة منخفضة، أما الاختراع الرابع فيعمل على توليد الكهرباء من الرياح عبر توجيه الهواء وضغطه بشكل طبيعي.

وأشـــاد المطيـــــري بالوصيـــص وبالجوائز العالمية التي نالها، وثمن اختراعاته المبتكرة، داعيا إلى الاستفادة منها في العديد من المجالات، كما أثنى كل من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية باسم العيسى، ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات التزود بالوقود جمال اللوغاني علـــى اختراعات الوصيص، متمنين له المزيد من النجاح الذي يعتبر مفخرة للكويت.

من ناحيته، توجـــه المخترع عادل الوصيص بالشكر للإدارة العليا لشركة البترول الوطنية الكويتية على تكريمه، مشيدا بدعمهم للمبدعين الكويتيين. جدير بالذكر ان الوصيص نال عدة جوائز عالمية، منها الجائزة الذهبية في معرض «آي تيكس» الذي نظم في ماليزيا في مايو الماضي.