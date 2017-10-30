أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: خالد عطية سالم الحمدان، احمد عبدالله ابراهيم الفيلكاوي، محمد عبدالله علي، علي ناصر منصور الصفار، زهره موسى احمد صالح، بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر «برقان» سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.