أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عرضا مميزا على السماعات لعملاء الدفع الآجل، الذي يدخل أنغاما «أكثر» إلى حياتهم.

ويسمح هذا العرض للعملاء التمتع بأجهزة صوت رائعة عند الاشتراك بإحدى باقات الدفع الآجل 15، 20، 30، 40، و55 دينارا التي تمنح جهاز هاتف أيضا، مع باقة إضافية ابتداء من دينارين أما أجهزة الصوت المتوافرة فهي: Monster (Clarity HD Headphones)، JBL (Duet BT Wireless Headphones) Harman Kardon (ONYX Mini) and Harman Kardon (ONYX Studio).

وتسعى VIVA لخدمة عملائنا على كل الأصعدة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، من خلال تقديم أحدث المنتجات والخدمات التي تمنحهم تجربة ممتعة.