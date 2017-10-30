باقة من العروض الخاصة بموظفي وضباط الوزارة قدمتها «شفروليه» امتناناً لدورهم وعطائهم

يوسف لازم

حرصا منها على تعزيز التواصل مع كل شرائح المجتمع وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من الشركة، قامت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت برعاية اللقاء الذي جرى لتكريم الضباط المتقاعدين من منتسبي وزارة الداخلية، إضافة إلى تقديم خصومات خاصة من مركز الخدمة شملت تقديم فحص مجاني لسيارات شفروليه التي يملكها متقاعدو وزارة الداخلية، وخصم 30% على قطع الغيار و10% على أجور العمل عند القيام بأي إصلاحات، كما يمكن لهم الحصول على تجربة قيادة لأي من سيارات شفروليه التي تواجدت في اللقاء لتسهيل تجربة القيادة في الوقت نفسه.

ويأتي هذا العرض من شفروليه الغانم كنوع من رد الجميل لهؤلاء الموظفين والعاملين في وزارة الداخلية لما يقدمونه من خدمات جليلة لحماية المجتمع والوطن على مدار الساعة.

وجرت فعالية هذا التكريم في اللقاء الأسبوعي في ديوانية المتقاعدين يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بحضور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة في وزارة الداخلية اللواء أديب السويدان.

كما قدمت شفروليه الغانم خصما حصريا حتى 300 دينار وخاصا للضباط المتقاعدين يسري إلى نهاية العام، إضافة الى قيام شفروليه الغانم بتكريم بعض الضباط والقائمين على المركز ومدير إدارة رعاية المتقاعدين العقيد سيف عجب المطيري، كذلك تم تقديم الهدايا التكريمية والرمزية تعبيرا عن الامتنان وردا للجميل لهؤلاء الأشخاص الذين أمضوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة المجتمع وأمنه وسلامته.

وقد قام عبدالله المؤذن المدير العام لمبيعات شفروليه الغانم بافتتاح اللقاء موجها كلمة ترحيب وامتنان إلى الحضور الذين أبدوا تفاعلهم مع تاريخ مبادرات الغانم في رعاية هذه اللقاءات والتي تساهم في تعميق العلاقات بمؤسسات الدولة والدعم المستمر في تفعيل هذه الأنشطة لجميع أطياف المجتمع الكويتي، كما ألقى مدير نادي كمارو الكويتي عبدالوهاب الشويطي كلمة شكـــر بالنيابة عن أعضاء الفريق لرجالات الداخلية المتقاعدين والذين أسهمــوا في حمايـــة الشبـــاب من مخاطر الطريق ودعمهم غير المتناهي في تذييل الصعوبات أمامهم.

ومع الإقبال الذي تلقاه سيارات شفروليه الجديدة، يمكن الآن لجميع موظفي الداخلية الاستفادة من العرض الجديد وتجربة قيادة السيارة التي يفضلها أي من الحضور، إضافة الى الاستفادة من عروض مركز الخدمة لسياراتهم الحالية من شفروليه.

وشملت عروض شفروليه الغانم كلا من سيارات تاهو الجبارة بأدائها، وإمبالا رمز الأناقة والرفاهية، وماليبو السيارة التي غيرت معايير السيدان بشكل مبتكر ومتطور.