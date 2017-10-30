للوسادة الواحدة قدرة فائقة على شفط 20 ليتر ماء في ثلاث دقائق

استعرضت شركة تانكو الدولية (TANKCO) ومقرها الكويت، باقة من أحدث تقنياتها الحديثة للتصدي لمخاطر العوامل الطبيعية كالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وبمناسبة قرب حلول فصل الشتاء، وما تعرضت له البلاد جراء الأمطار الغزيرة التي عمت البلاد بموسم الشتاء الماضي، فقد قررت الشركة التعاقد مع اكبر المصانع الإنجليزية المتخصصة في صناعة وسائد شفط المياه (FLOOD SAX الإنجليزية)، للتصدي لمياه الأمطار الغزيرة أو الناجمة عن انفجار في مواسير المياه والصرف الصحي خارج وداخل المباني، وذلك بحلول تقنية حديثة لمساعدة الوزارات والهيئات المعنية لمكافحة تدفق هذه المياه.

وصرح مجدي العدل مدير العمليات والعلاقات الحكومية في الشركة، بأن هذا المنتج تم استخدامه من قبل بعض وزارات وهيئات الدولة والمصانع والشركات الخاصة والمنازل ومن قبل العديد من عملائنا، حيث أثبت فاعليته للتصدي وجودته لهذه العوامل الطبيعية وغير الطبيعية.

وتحمي وسائد شفط المياه FLOOD SAX من تسرب الماء من الشوارع إلى داخل المنشآت العامة والخاصة والمنازل والسراديب، حيث إن للوسادة الواحدة قدرة فائقة على شفط 20 ليتر ماء في ثلاث دقائق، ويمكن استعمالها منفردة لشفط الماء أو على شكل سياج لمنع دخول الماء إلى أي مكان مهما كانت مساحته، ومن مميزاتها، أنها تحتفظ بالماء داخلها، ولا تسمح له بالخروج مرة أخرى، فهي عملية وفعالة وخفيفة الوزن، ومقاس الوسادة 45×50 سم. بارتفاع 2 سم، وبوزن 300 غرام، وبعد الاستعمال يتحول الارتفاع إلى 20 سم، ووزن ما بين 25-30 كيلو.