المجموعة تسعى إلى إنهاء الموسم الحالي بمبيعات عالية

أعلنت مجموعة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير العقارات والأراضي وشركة آب تاون كويت العقارية عن بيع وتسليم 99% من مشروع شاليهات بواتن هوازن «درووم بارك» في هولندا.

وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد فتحي ان مشروع بواتن هوازن «درووم بارك» هولندا تصل قيمته الإجمالية الى حدود 15 مليون دينار، وان الشركة استطاعت بيع نسبة كبيرة جدا من المشروع وما تبقى هو شاليه واحد فقط.

ولفت فتحي إلى أن مشروع بواتن هوازن يعد أحد المنتجعات السياحية التي تمتلكها درووم بارك وهو ثاني أفضل مشاريع الشركة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المشروع قريب من مطار شخبول الدولي ودام سكوير.

وأشار فتحي إلى ان الشركة سلمت مفاتيح وبيانات الملكية الخاصة بالشاليه في مشروع بواتن هوازن «درووم بارك» هولندا لعميلها سالم حميد، لافتا إلى أن الشركة تمضي وبقوة نحو تسليم وبيع جميع شاليهات مشاريعها في الوقت المناسب والمحدد بحسب العقود المتفق عليها مع العملاء.

وأكد فتحي أن جميع العملاء في الشركة يؤكدون على دور المجموعة في متابعة عمليات التسليم والتي تتمثل في حضور رئيس المجموعة وممثلين في الشركة المالكة للمشروع.

وذكر فتحي أن المجموعة تسعى إلى إنهاء الموسم الحالي بمبيعات عالية مقارنة بما حققته العام الماضي، وذلك بفضل تسليم المشاريع للعملاء في المواعيد المحددة، ولاسيما الأسعار التي تناسب الشرائح كافة.

وتابع: المجموعة تسعى أيضا ومن خلال مشاريعها في هولندا ودول أخرى ان تزيد قاعدة العملاء، لاسيما الانتقال من شركة تسويقية للمشاريع العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان عدة.