المعرض سيوفر العديد من الفرص الوظيفية في المصانع للشباب الكويتي حديث التخرج

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ينظم اتحاد الصناعات الكويتية معرضه الرابع «KIU EXPO 2017» بالشراكة مع شركة فورفست للتجارة والمقاولات العامة ومجموعة فورفيلمز للطباعة وبمشاركة 65 جهة من كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

وسيقام المعرض في حديقة الشهيد خلال الفترة من 19 الى 21 نوفمبر المقبل، ويهدف الاتحاد من تنظيم هذا الحدث للسنة الرابعة على التوالي الى التأكيد على أهمية هذا القطاع، وتعزيز مفهوم الصناعة لدى كل شرائح المجتمع، لافتا الى أن المعرض يقام هذا العام تحت شعار «جسور» تعبيرا عن أهمية الربط بين الصناعة وكل القطاعات الأخرى، وسوف يوفر المعرض الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية «الراعي البلاتيني» الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح أن الشركة تحرص على المشاركة السنوية في معرض اتحاد الصناعات لما يوفره من دعم فعال ومتواصل للقطاع الصناعي المحلي واستثماراتنا الصناعية، وهو ما يتوافق مع سياستنا الاستثمارية في الصناعات المحلية لما لها من دور حيوي في دفع العجلة التنموية في بلدنا العزيز.

وأشار الى أن الخطة المستقبلية للشركة تتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على توازن هيكل استثمارات الشركة بما يدعم مقومات الإنتاج والصناعة المحلية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في المجال، آملا دعم فكرة تأسيس مجمع ضخم «مدينة» للصناعات البتروكيماوية التحويلية التي يمكنها إنتاج العديد من المنتجات الاستهلاكية، وتخصيص موقع لهذا الغرض، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، على النحو الموجود في السعودية، والاستعانة بالاستثمارات الخارجية أيضا لزيادة الإنتاج والصادرات.

من ناحيته، قال مدير العمليات الفنية في شركة أسيكو «راعٍ بلاتيني» م.مازن الشعباني إن الشركة سوف تقوم بعرض منتجاتها من الخرسانة الخلوية في جناحها المميز من الطابوق الأبيض العازل والذي يتميز بخاصية التشابك، بالإضافة إلى الأعتاب المسلحة التي تحمل عدة أشكال ومقاسات والأبواب والشبابيك التي تلائم احتياجات المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى والمتخصصة في مجال البناء الحديث.

وأضاف: لا تكتفي أسيكو بعرض المواد الخاصة في البناء بل ستقدم أيضا البناء بنظامها المتكامل باستخدام مواد بناء ومن الخرسانة الخلوية والمسلحة التي تتيح جميع الفرص إلى أصحاب القسائم وأصحاب المشاريع الاستثمارية بتنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية لتناسب كل التصاميم المعمارية، وبين أن الشركة تتطلع من خلال المشاركة في المعرض بطرحها لموادها الأحدث في الشرق الأوسط والمكونة من الخرسانة الخلوية ذات المميزات العالية جدا المنافسة لغيرها من المنتجات.

وبين أن السوق الكويتي من أفضل الأسواق على مستوى منطقة الخليج العربي، حيث إن الكويت تقام بها الآن أقوى وأكبر المشاريع الإنشائية والملاحظ أنه توجد طفرة كبيرة في عالم البناء الكويتي، وبالنسبة للمقترحات أن يقوم المقاولون داخل الكويت بالاختيار الصحيح عن طريق اختيار مواد الحديثة مثل طابوق أسيكو العازل للحرارة الذي يمتاز عن غيره بقوة الصلابة وخاصية عزل الصوت والمقاسات الدقيقة والمنتجة في مصانع أسيكو الكويتية المتخصصة في هذا النوع من الخرسانات والمطابقة للمواصفات العالمية والمحلية.