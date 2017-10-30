الموسى: استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية لتعزيز المخصصات التحوطية

استمرار سياسة البنك بشطب القروض غير المنتظمة دون التفريط في الحقوق القانونية



أعلن البنك التجاري الكويتي في بيان صحافي أمس عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، حيث حقق صافي ربح 14.5 مليون دينار مقارنة بـ 27.5 مليون دينار كما في نهاية سبتمبر 2016.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة البنك علي الموسى إن حجم الموجودات الإجمالية للبنك ارتفع ليبلغ 4.3 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 4.04 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2016 (زيادة قدرها 322.8 مليون دينار وبنسبة 8%)، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتبلغ 110.9 ملايين دينار مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة في نهاية سبتمبر 2016 والبالغة 104.5 ملايين دينار (زيادة قدرها 6.4 ملايين دينار وبنسبة 6.1%). هذا، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ 75 مليون دينار وصافي الربح المحقق 14.5 مليون دينار مقارنة بـ 74.5 مليون دينار و27.5 مليون دينار على التوالي كما في نهاية سبتمبر 2016.

وأشار الموسى إلى نمو إيرادات الفوائد 9.7% وإيرادات الرسوم والعمولات 7.2% خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017.وأعزى الموسى انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى استمراره في سياسته المتحفظة المتمثلة في استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية في تعزيز قاعدته من المخصصات التحوطية، حيث بلغت قيمة تلك المخصصات كما في نهاية سبتمبر 2017 مبلغ 136.3 مليون دينار وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها 1.117%، فضلا عن استمرار سياسة البنك بشأن شطب القروض غير المنتظمة، دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك، بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.52% كما في نهاية سبتمبر 2017.

وأشار الموسى إلى المؤشرات المالية القوية الأخرى للبنك كما في نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.71%، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2% ونسبة تغطية السيولة 224% ونسبة صافي التمويل المستقر 113.9%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.واستمر البنك في تحكمه بتكاليفه التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 32.4% كما في 30 سبتمبر 2017.