أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية ان المجموعة المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، تتطلع الى إدراج أسهمها في السوق السعودي، بحسب تصريحات صحافية أمس.

وأضاف هشام الريس ان بورصة السعودية تعتبر الأكبر والأهم في المنطقة، وهناك رغبة كبيرة من جانب إدارة «جي إف إتش» للإدراج في السوق.

ولفت الريس إلى ان خطوة الإدراج مرتبطة بتيسير اللوائح والقواعد الحالية اللازمة لإدراج الشركات في السعودية.

و«جي إف إتش» تعتبر واحدة من المجموعات المالية والتي تعمل في مجالات إدارة الأصول وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية، والتطوير العقاري وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند.