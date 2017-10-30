8 بنوك حققت نمواً بالأرباح مقابل بنكين تراجعا

595 مليون دينار أرباح البنوك في 9 أشهر بنمو سنوي 7.3%

شريف حمدي

حققت البنوك الكويتية نموا في الأرباح بلغ 5% في 3 أشهر مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، على إثر استمرار تباطؤ وتيرة تجنب المخصصات الاحترازية وزيادة الإيرادات التشغيلية وبحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية لـ «الأنباء» تبين أن إجمالي ما حققته البنوك في الربع الثالث (الثلاثة أشهر الماضية) بلغ 207 ملايين دينار مقارنة مع 197 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، كما حققت البنوك الكويتية أرباحا بنهاية التسعة أشهر للعام الحالي بلغت 595 مليون دينار ارتفاعا من 554 مليون دينار بنمو بلغ 7.3%.

ويعد استمرار البنوك الكويتية في تحقيق نمو بالأرباح مؤشرا على قدرة القطاع في مواجهة التحديات المتمثلة في ضعف البيئة التشغيلية، كما تشير إلى قوة المؤشرات المصرفية وسلامة أوضاع البنوك المالية.

وأظهرت إحصائية «الأنباء» لنتائج الربع الثالث ما يلي:

٭ 8 بنوك حققت نموا بأرباح الربع الثالث مقابل بنكين حققا تراجعا بالأرباح.

٭ جاء بنك وربة في الصدارة من حيث تحقيق النمو في الأرباح بنسبة 415%، محققا ارباحا بلغت 2.2 مليون دينار مقابل 0.4 مليون دينار في الربع الثالث من 2016.

٭ تلاه البنك الدولي بنسبة 72% تقريبا، محققا ارباحا بلغت 2.5 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار في الربع الثالث من 2016.

٭ «الأهلي» حل ثالثا بتحقيق نمو بنسبة 24%، إذ بلغت أرباح البنك في الربع الثالث 5.8 ملايين دينار ارتفاعا من 4.7 ملايين دينار.

٭ بنك بوبيان حقق نموا نسبته 14%، بأرباح بلغت 12.2 مليون دينار ارتفاعا من 10.7 ملايين دينار.

٭ بنك الخليج ارتفعت أرباحه بنسبة 9.1% من خلال 13.2 مليون دينار ارتفاعا من 12.1 مليون دينار.

٭ حقق «بيتك» نموا في الأرباح بنسبة 7.7% بإجمالي 56.2 مليون دينار ارتفاعا من 52.2 مليون دينار.

٭ بلغت نسبة نمو أرباح «الوطني» 7.3% بإجمالي أرباح 73.7 مليون دينار مقابل 68.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

٭ في المقابل حقق البنك التجاري تراجعا لافتا على مستوى الأرباح بنسبة 22.5%، بإجمالي أرباح 12.4 مليون دينار انخفاضا من 16 مليون دينار، كما تراجعت أرباح بنك برقان بنسبة 12.2% بأرباح بلغت 15.1 مليون دينار انخفاضا من 17.2 مليون دينار.