أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن نتائجها المالية للاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث سجلت الشركة صافي ربح للمساهمين بلغ 997 ألف دينار، بربحية سهم بلغت 4.20 فلوس للسهم الواحد.

في حين بلغت الإيرادات 7.7 ملايين دينار بزيادة نسبتها 38% مقارنة بـ 5.6 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وذكرت الشركة في بيان لها حول النتائج المالية أن إجمالي حجم الأصول المدارة بلغ ما قيمته 3.3 مليارات دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من استقطاب مبالغ جديدة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء.

وعلى صعيد متصل، تمكنت الشركة من تعزيز أداء صندوق كامكو الاستثماري، ليتربع على قمة قائمة الصناديق الاستثمارية في الكويت من حيث الأداء، محققا عائدا منذ بداية العام بلغت نسبته 30.9% كما في 28 سبتمبر 2017، متخطيا بذلك كل المؤشرات المعيارية للسوق.

تنويع الخدمات

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه: «تركز الشركة على تعزيز موقعها التنافسي عبر تنفيذ استراتيجيتها لدعم الأداء التشغيلي، واقتناص فرص استثمارية مدروسة المخاطر والمدرة للدخل».

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، قال صرخوه: «نستهدف تحقيق التنوع والتوسع في خدماتنا، لاسيما فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية وإطلاق منتجات مبتكرة ومتجددة، مستندين الى درايتنا وخبرتنا بالأسواق ومتبعين معايير صارمة للمخاطرة ودراسة العائد على خطط الاستحواذ الذي نقوم به، بما يسهم في دعم مستوى الأداء وتقديم عوائد متنامية للمساهمين والمستثمرين».

وفي تعليقه على أداء الأسواق، أوضح أن أسواق المال الخليجية شهدت أداء مختلطا منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، إلا أن الأداء الإيجابي الهامشي للسوق السعودي وسوق دبي، بالإضافة إلى العائد المحقق لبورصة الكويت والبالغ نسبته 13.3%، ساهما في تعويض الانخفاض في الأسواق الأخرى ودفع الأداء العام في المنطقة إلى المنطقة الخضراء.

وظل الاتجاه في أسعار النفط متذبذبا بسبب التقلبات المستمرة، إلا أن الجهود التي يبذلها كبار المنتجين لتقنين الإنتاج ساهمت في دعم إعادة التوازن إلى السوق.