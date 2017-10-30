الإصلاح الضريبي وأرقام الاقتصاد الإيجابية يعززان ارتفاع الدولار

«المركزي الأوروبي» لن يرفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما تعتقد الأسواق

اليورو يتراجع أمام الدولار بفعل تصريحات «المركزي الأوروبي» قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار الأسبوع الماضي ارتفع مقابل معظم نظرائه الأساسيين، إذ ان غالبية البيانات الاقتصادية الصادرة فاقت التوقعات، فقد كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وطلبات البطالة، والسلع المعمرة، ومبيعات المساكن الجديدة ومؤشرات مديري الشراء أفضل من المتوقع، ولكن المؤشرات الإيجابية لم تكن السبب الوحيد وراء ارتفاع الدولار.

فقد تمكن مجلس النواب من تحقيق تقدم كبير على صعيد الإصلاح الضريبي بتمرير الميزانية، مفسحا الطريق للحزب الجمهوري لإصدار مسودة قرار ضريبي في خلال أسبوع. ومهد ذلك الطريق للكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري لتقديم القانون ومناقشته والموافقة عليه مع نهاية نوفمبر.

ولقي الدولار المزيد من الدعم عقب الانتخابات اليابانية الأخيرة التي حقق فيها شينزو آبي فوزا ساحقا، ما يشير إلى تمديد السياسة النقدية التسهيلية التي يعتمدها بنك اليابان حاليا.

وعزز إعلان البنك المركزي الأوروبي التباين في السياسة النقدية، فبالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفض تسهيله الكمي إلى النصف وأقر بالتحسنات الأخيرة في الاقتصاد، أوضح البنك أنه لن يرفع أسعار الفائدة وأنه سيبقيها عند المستويات الحالية إلى ما بعد نهاية التسهيل الكمي بكثير، ولفترة أطول مما تعتقد الأسواق.

ارتفاع سوق الإسكان

ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في أميركا بشكل مفاجئ في سبتمبر لأعلى مستوى لها منذ 2007 مع تسارع النشاط في الولايات الجنوبية بعد إعصاري هارفي وإيرما. فقد ارتفعت مبيعات مساكن العائلة الواحدة بنسبة 18.9% من شهر لآخر إلى 667 ألف دولار على أساس سنوي.

وفي حين أظهر التقرير ارتفاعا بشكل خاص في الجنوب الأميركي، قد يكون انعكاسا لارتفاع الطلب إثر الأعاصير، كانت المبيعات قوية في أماكن أخرى من البلاد. وسيساعد ثبات سوق العمل وانخفاض تكاليف القروض السكنية على إبقاء انتعاش الإسكان في مساره. وارتفع متوسط سعر المبيعات إلى 1.6% من سنة لأخرى ليصل إلى 319.7 ألف دولار.

وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار بنسبة 1.33% خلال الأسبوع الماضي. وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.825 وتمكن من بلوغ 95.150، وهو أعلى مستوى له في 3 أشهر، لينهي الأسبوع عند 94.612.

وتراجع اليورو أمام ارتفاع الدولار، وبدأ الأسبوع عند 1.1775 ولكنه ارتفع باستمرار ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.1837 وسط تنامي التوقعات بخفض تدريجي للسياسة النقدية قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ولكن رأي البنك الحمائمي بخصوص أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو لينهي الأسبوع عند 1.1608.

وتم التداول بالجنيه الإسترليني في نطاق ضيق وبدأ الأسبوع عند 1.3179. وتراجع الجنيه أمام ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.3070، ولكنه لقي دعما من احتمال نسبته 88% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.3127.

طلبات السلع المعمرة الأميركية

ارتفعت طلبات السلع المعمرة بسبب طلبات طائرات بوينغ، فيما ارتفعت الطلبات الأساس بنسبة 0.7% من شهر لآخر في سبتمبر، أي أعلى من أغسطس وأفضل من المتوقع. ويبدو أن السبب الرئيس لذلك كان استمرار الاستثمار في معدات الشركات.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، ما يشير إلى استمرار الطلب من الشركات والمستهلكين حتى مع إعصاري هارفي وإيرما.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي (تقدير 2.6%) بعد ارتفاع نسبته 3.1% في الربع الثاني، أفضل ربعين متتاليين منذ 2014.

ويجب ألا ننسى أنه في حين نما الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوقع، ينظر المحللون إلى مقياس رئيس آخر لتقييم المرونة الحقيقية للاقتصاد. فقد نمت المبيعات النهائية للمشترين المحليين، التي تستثني التجارة والمخزونات، بنسبة 1.8%، وهي النسبة الأدنى منذ بداية 2016.

اجتماع حمائمي للمركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على حاله عند 0.00% الخميس الماضي، ولكن رئيس البنك، ماريو دراغي، أعلن الهيكلية المستقبلية لبرنامج التسهيل الكمي.

وسيتم خفض مبلغ شراء الأصول الشهري البالغ 60 مليار يورو إلى النصف، أي 30 مليارا شهريا ابتداء من يناير 2018 حتى سبتمبر 2018.

وأبقى البنك المركزي أيضا الباب مفتوحا لتمديد التسهيل الكمي إلى ما بعد سبتمبر أو رفع المبالغ إذا ما دعت الحاجة.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤتمر الصحافي، كان توقع البنك المركزي الأوروبي بالنسبة للتضخم حذرا في أقل تقدير. «مازالت الضغوطات السعرية المحلية منخفضة إجمالا ويبقى التوقع الاقتصادي ومسار التضخم معتمدين على استمرار الدعم من السياسة النقدية». وشدد دراغي على النمو الاقتصادي القوي التي حققته دول الاتحاد الأوروبي مع ذلك.

مؤشر IFO الألماني

جاء مؤشر IFO الألماني في أكتوبر عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 116.7، ما يعكس التفاؤل في أكبر اقتصاد في أوروبا. وتجاوزت القراءة المرتفعة قياسيا، التي جاءت بعد تراجعين شهريين متتاليين، توقعات السوق البالغة 115.2.

وقال القائمون على الاستطلاع إن استمرار الانتعاش في الاتحاد الأوروبي قد ساعد المصدرين الألمان على الإحساس بأن وضع الاقتصاد سيتحسن، وخاصة بالنسبة لمصنعي السلع الرأسمالية وشركات الهندسة الميكانيكية.

وقال الاقتصادي كلاوس وهلراب من مؤسسة IFO إن الاقتصاد لم يتأثر بمحادثات التحالف الصعبة التي تقوم بها المستشارة أنجيلا مركل مع حزبين آخرين بعد أن خسرت المجموعة المحافظة مقاعد في انتخابات وطنية الشهر الماضي.

مؤشرات مديري الشراء الأولية لمنطقة اليورو

سجل مؤشر مديري الشراء للتصنيع لشهر أكتوبر 58.6، وهو أعلى مستوى في 80 شهرا، بسبب ارتفاع الطلبات الجديدة. ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر مديري الشراء للخدمات دون التوقعات عند 54.9، ومع ذلك مازال هذا القطاع في توسع.

وكان من أبرز نقاط الاستطلاع الأخير ارتفاع حاد وسريع في التوظيف في القطاع الخاص.

وإضافة لذلك، كان معدل خلق الوظائف هو الأقوى في أكثر من 10 سنوات.

وقام مقدمو الخدمات بتعيين المزيد من الموظفين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، فيما كان نمو وظائف التصنيع هو الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات في يونيو 1997. وكان أكبر اقتصادين في أوروبا، ألمانيا وفرنسا، وراء النمو خلال أكتوبر، بأداء تفوق بسهولة على باقي دول منطقة اليورو. وسجلت فرنسا أعلى ارتفاع في الإنتاج منذ مايو 2011، فيما بقي النمو في ألمانيا قويا بالرغم من أنه تراجع بشكل طفيف.

التضخم الياباني في ارتفاع

ارتفعت أسعار المستهلك الأساس في اليابان بنسبة 0.7% في سبتمبر عن سنة مضت لتسجل تاسع شهر من الارتفاع على التوالي، وتقدم للبنك المركزي بعض الأمل بأن الانتعاش الاقتصادي يساعد على دفع التضخم باتجاه النسبة المستهدفة البالغة 2%.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان حين يحدث توقعات للنمو في المدى الطويل والأسعار لدى مراجعته المعدلات الأسبوع المقبل.

وكان ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأساس، الذي يتضمن منتجات النفط ولكن يستثني أسعار الغذاء الطازج المتقلبة، متماشيا مع متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.8% وأعقب ارتفاعا نسبته 0.7% في أغسطس.

مؤشر مديري الشراء للتصنيع

مازال مؤشر مديري الشراء للتصنيع في توسع، ولكنه تراجع بشكل طفيف من 53.2 في سبتمبر إلى 52.5 في أكتوبر. وفي التفاصيل، يشدد الاقتصاديون على أن قطاع التصنيع الياباني خسر بعض الزخم في أكتوبر بعد أن سجل في سبتمبر أعلى مستوى له في 4 أشهر. ويعود ضعف التوسع بشكل رئيس إلى الإنتاج والطلبات الجديدة.