افتتاح «الأفنيوز - البحرين» خارج الكويت ضمن خطة توسع تشمل عدداً من دول المنطقة

المشروع يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال العام 2020

المرحلة الأولى تضم 130 محلاً تجارياً موزعة على مساحة 40 ألف متر مربع أعرب رئيس مجلس إدارة شركة صروح البحرين محمد الشايع، عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني بافتتاح الأفنيوز - البحرين مساء السبت بحضور عدد كبير من كبار الضيوف.

وقال الشايع «يسعدنا أن تكون البحرين أول انطلاقة للأفنيوز خارج الكويت، ضمن خطة توسع تشمل عددا من دول المنطقة»، مشيدا بما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات، وفق رؤيتها الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى المنافسة عالميا.

وكان سمو ولي العهد البحريني قد تفضل بتدشين حفل الافتتاح، كما قام سموه بجولة في أرجاء الأﭬنيوز.

وأكد الشايع أن افتتاح الأﭬنيوز في البحرين يأتي بناء على النجاح الذي يحققه في الكويت، حيث أصبح أحد أهم المعالم السياحية في الكويت والمنطقة، مجتذبا الملايين من الزوار كل عام، ومتجاوزا مفهوم مراكز التسوق التقليدية.

ويعتبر الأﭬنيوز - البحرين أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في البحرين بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، حيث يقع مشروع الأفنيوز في منطقة استراتيجية في قلب العاصمة المنامة ضمن مشروع خليج البحرين مطلا على شارع الملك فيصل.

وقد صمم المشروع بذات الطابع والمفهوم الذي صمم فيه الأفنيوز في الكويت، حيث يتميز التصميم بشكل هندسي ومعماري رفيع يعطي الزائر شعورا بالأجواء الخارجية تحت سقف مغطى يسمح لضوء الشمس بالانسياب منه دون الحرارة، إضافة إلى أنه مصمم بأسلوب ترفيهي مبتكر يسمح للجمهور الولوج إلى واجهة بحرية ساحرة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التي تم افتتاحها منطقة غراند أفنيو والهاربور، وقد استغرق بناؤها حوالي سنتين بتكلفة تصل إلى 60 مليون دينار بحريني.

وتضم 130 محلا تجاريا موزعة على مساحة تأجيرية تبلغ حوالي 40 ألف متر مربع، نصفها مخصص للمطاعم والمقاهي التي تتميز جميعها بإطلالة بحرية على خليج البحرين.

ويتضمن الأﭬنيوز العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية، منها علامات تجارية تدخل سوق التجزئة في البحرين لأول مرة، فضلا عن مساحة كبيرة مخصصة للترفيه العائلي تتضمن صالة ألعاب، و10 دور للسينما، وحدائق عامة، وممرا للمشاة، ومواقف للسيارات.

وسيوفر المشروع العديد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية تصل إلى حوالي 4 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الفرص التدريبية للشباب من الجنسين، بمساندة التشريعات القانونية التي تسهم بدورها في تشجيع الشباب على الانضمام إلى هذا القطاع.

وسيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر المقبلة على أن يتم الانتهاء منها خلال العام 2020، حيث سيتم من خلالها استكمال الجزء الغربي من المجمع الذي سيضيف 30 ألف متر مربع مساحة تأجيرية، بالإضافة إلى إنشاء فندق هيلتون بحرين باي هوتيل آند ريزيدنسز المتصل بشكل مباشر بالمجمع، وسيتكون من 210 غرف وشقق فندقية، الأمر الذي سيجعل من الأﭬنيوز - البحرين إحدى الوجهات المفضلة للمواطنين والسياح ورجال الأعمال من منطقة الخليج العربي وغيرها.