قال نائب الرئيس - إدارة الاستثمارات البديلة - في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وليد محمد إن الشركة استحوذت بجانب مجموعة من المستثمرين على عقار «سينترال درايف ريتيل بارك» في المملكة المتحدة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، وذلك ضمن جهود الشركة لتنويع استثماراتها العقارية دوليا، قطاعيا وجغرافيا، لتحقيق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار محمد في تصريح صحافي إلى أن الاستثمار يدر عوائد نقدية تصل إلى 8% سنويا، يتم توزيعها شهريا، ويصل معدل العائد الداخلي المتوقع إلى 10.15% على فترة الاستثمار البالغة 3 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين وفقا لما تقتضيه مصلحة المستثمرين.

وأوضح أن استراتيجية الاستثمار تتمحور حول تشغيل العقار المؤجر بالكامل، والاستفادة من عوائد التأجير الشهرية وإضافة قيمة للعقار من خلال إيجاد مصادر دخل إضافية للحصول على أفضل الأرباح الرأسمالية من التخارج عند انتهاء فترة الاستثمار.

يقع العقار في مدينة «موركامب» الساحلية في خليج «موركامب»، شمال غربي المملكة المتحدة في مقاطعة «لانكاشير». ويتميز بموقع استراتيجي مميز، كما يحتوي على علامات تجارية عالمية مثل «نكست ريتيل» و«هوم بيس» و«ديف ويلان سبورتس (إنترسبورت)» التي تعد من أهم نقاط الجذب للمتسوقين من مختلف المناطق المجاورة.

وأكد محمد أن شركة ديمة كابيتال تحرص على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الدولية الحيوية وفقا لمنهجية واضحة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال العمل الدؤوب والتعاون المثمر مع شركاء وحلفاء استراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.