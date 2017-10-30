مُعد أفضل بحث يحصل على مكافأة مالية وهدية تذكارية وشهادة تقدير

أعلن بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية إطلاق «جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي» الموجهة للباحثين الكويتيين بهدف تشجيع وتعزيز البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمصرفي من خلال تشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهارتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.

يأتي إطلاق هذه الجائزة التي يخصصها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية سنويا ويدير شؤونها معهد الدراسات المصرفية ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتنمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية لبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي، وبيّن الإعلان أن «جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي» تمثل إضافة أخرى لمجموعة من المبادرات التي يتبناها «المركزي» والبنوك الكويتية لتلبية طموحات الكفاءات الوطنية للاستزادة العلمية والتمكين العملي لتحقيق طموحاتها الوظيفية.

وقد جاء في الإعلان أن الجائزة عبارة عن مسابقة سنوية رفيعة المستوى لاختيار أفضل بحث يحصل معده على مكافأة مالية بالإضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير، كما تشمل الجائزة طباعة ونشر وتوزيع البحث الفائز ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، مبينا أن معهد الدراسات المصرفية سيتولى إدارة شؤون الجائزة بما في ذلك تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط وتعيين المحكمين ورصد نتائج التحكيم وإعلان النتيجة.

وأشار الإعلان إلى ان التفاصيل الخاصة بـالجــائــزة وشـروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على المواقع الإلكترونية لكل من «المركزي» www.cbk.gov.kw ومعهد الدراسات المصرفية www.kibs.edu.kw، وبإمكان الراغبين بالمشاركة وكذلك المهتمون الاطلاع على تفاصيل الجائزة لعام 2017 وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة بذلك بدءا من الأربعاء 4 أكتوبر 2017 ولغاية الأحد 31 ديسمبر 2017.

شروط البحث والمتقدم:

٭ أن يكون الباحث أو الباحثين في حال البحوث المشتركة كويتي الجنسية.

٭ أن يقدم البحث باللغة العربية وفي حال الأبحاث باللغة الإنجليزية يجب إعداد ملخص تنفيذي باللغة العربية.

٭ ألا يزيد حجم البحث على 45 صفحة عدا الجداول وقائمة المراجع والملاحق.

٭ أن يستوفي البحث اعتبارات البحث العلمي الرصين من حيث صياغة وأساليب التحليل والاستنتاج والتوثيق والمراجع.

٭ يشترط أن يكون البحث المقدم حديثا ولم يمض على إنجازه عامين من تاريخ تقديمه.