أعلنت شركة الكويت للتأمين عن مشاركتها في رعاية مؤتمر ومعرض «الكويت الدولي للطرق والجسور والبنية التحتية» الذي يعقد تحت إشراف وزارة الأشغال العامة وبحضور ورعاية وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف إن مشاركة الشركة بصفة شريك استراتيجي تأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية مثل هذه المؤتمرات في تطوير البنية المعرفية وتلاقي الخبرات المحلية والدولية بما يخدم ويطور من مستوى الكفاءات المحلية ويرتقي بآليات تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى في الكويت.

وأضاف أن الكويت للتأمين حرصت على المشاركة في المؤتمر والمعرض من منطلق الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في توفير كل أنواع التأمين التي تحتاج اليها المشاريع والتغطيات العامة والشاملة لتحقيق التنمية الشاملة واقتصاد مستدام، الأمر الذي ينعكس إيجابا في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تلعب دورا مهما في الرخاء الاقتصادي للكويت، وتمثل قيمة مضافة تساهم في إحداث نقلة نوعية في نمو القطاع الاقتصادي وازدهاره.

وأشار سامي شريف إلى أن تأمين المشاريع يساهم في توفير بيئة هندسية آمنة، وذلك لحمايتها من المخاطر المحتمل أن تتعرض لها أثناء فترة الإنشاء أو التنفيذ، موضحا أن الكويت للتأمين تقدم وقاية احترازية تغطي جميع أخطار المقاولين والشركات أو أخطار العمل في مشاريع الطرق والجسور والبنية التحتية باختلاف أنواعها وطبيعة العمل فيها.

وذكر سامي شريف أن شركة الكويت للتأمين توفر برامج حماية شاملة وكافية من الأضرار أو الخسائر فيما يتعلق بأعمال المقاولات والأجهزة الإنشائية، والمعدات، والآلات.