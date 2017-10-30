الجراح: نمو «الدولي» انتقائي نتيجة التقلبات العالية بالبيئة التشغيلية

نسعى لنكون البنك الإسلامي المفضل في الكويت.. قريباً



أعلن بنك الكويت الدولي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 13.5 مليون دينار، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2017، وبربحية للسهم بلغت 14.42 فلسا.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح: «منذ إطلاق الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك منذ عامين، فإن البنك يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وذلك باتباعه النمو الانتقائي والحذر وسط تقلبات عالية بالبيئة التشغيلية الصعبة المصاحبة لأوضاع السوق الإقليمية الاقتصادية والمالية».

البيانات المالية

وقد أظهرت نتائج البنك نمو حجم محفظة التمويل بنسبة 5% أي بنحو 60 مليون دينار، لتبلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بنحو 1.25 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

بالإضافة إلى ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات المالية بنسبة 18% لتصل إلى 84 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.من جهة أخرى، بلغت ودائع العملاء نحو 1.2 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك ارتفاعا قدره 51 مليون دينار وبنسبة 5%.

هذا، وقد استمر الدولي في الحفاظ على معدلات قياسية لمعيار كفاية رأس المال، طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بموجب متطلبات «بازل 3»، حيث بلغت النسبة 19.8%، في حين وصل معيار الرفع المالي إلى حوالي 10.7% بنهاية الربع الثالث لعام 2017.

من جانب آخر، ارتفع معدل العائد السنوي على ودائع الدولي بالدينار بنهاية الربع الثالث لعام 2017، حيث بلغ 3.25% لوديعة البشرى (3 سنوات) و2.7% لوديعة أرزاق.

كما بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار 1.62% للربع الثالث لعام 2017، ويعد بذلك العائد الأعلى من نوعه في السوق المصرفي الكويتي فضلا عن توزيع الأرباح لحساب التوفير الاستثماري بشكل ربع سنوي.

تطوير الخدمات

وأشار الجراح إلى أن الاستراتيجية التي وضعها «الدولي» تهدف إلى تحقيق تحول شامل على جميع الأصعدة مع التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية الرئيسية، وهو ما انعكس على مؤشراته المالية عاما تلو الآخر.

ولفت إلى أن «الدولي» أثبت خلال السنوات القليلة الماضية بأنه مؤسسة مصرفية تخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات المصرفية الأكثر تطورا من أجل تلبية مختلف احتياجات العملاء من جهة وتنمية الاقتصاد المحلي من جهة أخرى. علما أنه مازال يعمل جاهدا لتحقيق المزيد من النمو والتطور ليصبح قريبا «البنك الإسلامي المفضل في الكويت».

منافسة كبيرة

وأضاف الجراح أن القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت أصبح اليوم يواجه الكثير من المنافسة، مما دفع الدولي للتركيز على المرحلة الثالثة من خطته الاستراتيجية على تعزيز الميزة التنافسية له في السوق ومواكبة آخر التطورات والتغيرات في الصناعة المصرفية، من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأكثرها تطورا، مثل إطلاقه مؤخرا الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية الأولى من نوعها في الكويت، والتي تمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة مصرفية مميزة، حيث استبدل فيها الخدمة الهاتفية التقليدية بالخدمة المرئية.

جوائز متميزة

وفي ختام بيانه، أشار الجراح إلى أن الدولي حصد مجموعة كبيرة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المتميزة، والتي تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات المشرفة ومنها حصوله على جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2017، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤخرا في بيروت.كما نال أيضا جائزة «أفضل إدارة للتغيير في الكويت» من قبل بانكر ميدل إيست.

بالإضافة إلى حصوله مؤخرا على جائزة «التميز في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية» من قبل اتحاد المصارف العربية، تقديرا لجهوده في سبيل ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية وتعزيز العمل المصرفي الإسلامي وخدمة المجتمع والعملاء على حد سواء.