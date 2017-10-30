وقع بنك الإسكان بمملكة البحرين اتفاقا مع بيت التمويل الكويتي ـ البحرين (بيتك ـ البحرين) لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.



وقال نائب مدير عام بنك الإسكان أحمد طيارة في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاق مع المدير التنفيذي للمجموعة المصرفية للأفراد لدى (بيتك ـ البحرين) خالد المعرفي ان هذا البرنامج يسهل عملية الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن بالنسبة للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية.



وأضاف طيارة أن هذا البرنامج صمم ليتماشى مع توجه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، مشيرا الى انه يوفر فرصا مجدية لمؤسساته للمساهمة في الشأن الإسكاني ومواكبة التنمية الإسكانية بشكل عام.



كما أعرب عن سعادته بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي في مجال خدمة المواطنين بتوفير خيارات التمويل العقاري من أجل شراء المسكن المناسب.



ومن جانبه، أعرب المعرفي عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان الذي يدل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعكس اهتمام مجلس الإدارة بالمساهمة في المشاريع الإسكانية الحكومية.



وأضاف أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة بالإضافة إلى فتح المجال للعملاء للاستفادة من تشكيلة الخدمات المصرفية المميزة.



وأكد استمرار (بيتك ـ البحرين) في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات العملاء.