قالت دراسة حديثة للأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ان إجمالي إنتاج الدول العربية من البتروكيماويات بلغ في عام 2016 أكثر من 150 مليون طن.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «صناعة البتروكيماويات في الدول العربية» أن البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات الحرارية تعد من أهم منتجات الدول العربية على هذا الصعيد.

وأضافت ان صناعة البتروكيماويات احتلت مكانة مهمة في العالم منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي حتى الآن، مشيرة إلى ان إجمالي الطاقات التصميمية لإنتاج الايثيلين في الدول العربية بلغ عام 2016 نحو 26 مليون طن وتشكل نحو 14.7% من الإنتاج العالمي.

ولفتت الى ان إنتاج البروبيلين بلغ نحو 9 ملايين طن في عام 2016 ما يعادل نحو 10.2% من الانتاج العالمي، مبينة ان الطاقة الإنتاجية للميثانول تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا وهو ما يمثل نحو 10.6% من الانتاج العالمي فيما زاد إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية عام 2015 إلى نحو 29 مليون طن.

وذكرت ان صناعة البتروكيماويات في الدول العربية تواجه خلال العقد الأخير العديد من التحديات نتيجة للتطورات المتسارعة في إنتاجها ببعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط اعتمادا على استخدام تكنولوجيا متقدمة.

وأشارت إلى التطورات في هذه الصناعة ومنها اكتشاف غاز السجيل (الغاز الصخري) وإنتاجه على النطاق التجاري في الولايات المتحدة الأميركية ونجاح الصين التي تقود نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات في تطبيق تكنولوجيا جديدة خاصة بها تتمثل في تحويل الفحم إلى بتروكيماويات «ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنتاج الصين من الايثيلين ليصل إلى 30 مليون طن سنويا بحلول عام 2020».