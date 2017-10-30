استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.397 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.303 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وقلص الدولار الأميركي بعض من مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما أكثر من المتوقع في الربع الثالث من 2017.