أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية عقد اجتماعا صباح اليوم لملء الشواغر الوظيفية في قياديي الصف الثاني بالشركات النفطية التابعة والبالغ عددها 7 مناصب على مستوى نواب الرئيس التنفيذي.



وقالت ان مجلس ادارة شركة البترول الوطنية تمت دعوته لعقد اجتماع في مقر الشركة بمدينة الاحمدي لاعتماد التوصيات التي اتخذها مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية.

الى ذلك أشارت المصادر الى ان مجلس ادارة شركة نفط الكويت يعقد اجتماعا الآن في مقر مؤسسة البترول الكويتية لملء الشواغر في الشركة.