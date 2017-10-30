أحمد مغربي



قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول ترقية عدد من القيادات النفطية الجديدة لتسكين شواغر نواب الرؤساء التنفيذيين، ونواب الأعضاء المنتدبيبن.



وقد شملت القرارات ترقية عبدالله الشمري ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج، وترقية الشيخ خالد الصباح ليصبح نائبا للعضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول.



وتم ترقية نايف العنزي ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت في شمال الكويت، وترقية خالد الخياط ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية ليحل محل شكري المحروس.



وتم ترقية ابتهاج الفوزان لتصبح نائبا للعضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول.