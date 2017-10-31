جناح الشركة عرض أبرز إسهامات «زين» في المجالات الإنسانية خلال السنتين الماضيتين

شاركت زين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، في الفعالية التي أقيمت بمناسبة احتفالية يوم الأمم المتحدة الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك تحت رعاية النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تحت شعار «تفعيل الشراكات لتنمية مستدامة»، وذلك في إطار شراكة زين الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الفعالية التي أقيمت في مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «بيت الأمم المتحدة» شهدت حضور ممثل وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، بالإضافة إلى مجموعة من شركاء الأمم المتحدة من الكويت من المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي السلك الديبلوماسي والمنظمات الدولية والعديد من الشخصيات العامة.

وبينت زين أن مشاركتها في هذه الفعالية جاءت امتدادا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل من العام الماضي 2016، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين، حيث استعرضت الشركة من خلال جناحها الخاص أبرز إسهاماتها في المجالات الإنسانية على مدى السنتين الماضيتين، والتي تضمنت حملة #زين_مع_اللاجئين، والزيارات الميدانية إلى مخيمات اللاجئين، وحملات التبرع الإلكتروني، والشراكات الاستراتيجية مع أبرز المنظمات المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون اللاجئين، وغيرها.

وأوضحت الشركة أن الفعالية قد هدفت بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على المساهمات التي تبذلها الكويت نحو بناء شراكات دولية لتنفيذ أجندة العام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن الدور القيادي للكويت في مجال العمل الإنساني، وجهود الاستجابة في حالات الكوارث، والتعاون في العمل الإنمائي الدولي، ومساهمة الكويت في أنشطة الأمم المتحدة وغيرها، حيث تخللت الفعالية جلسة نقاشية تحت عنوان «تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت»، بالإضافة إلى المعرض الذي شاركت فيه كبرى المنظمات المحلية والعالمية من شركاء الأمم المتحدة ومن ضمنها زين.

وقامت زين في مطلع العام الحالي بإطلاق بوابة إلكترونية رسمية لإتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع لصالح حملتها الإنسانية #زين_مع_اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي هدفت إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف اللاجئين في المنطقة ممن يعانون حالات وظروفا معيشية صعبة مع قرب وصول برد الشتاء القارس، حيث تم جمع التبرعات لتأمين المساعدات النقدية الموسمية والثياب الشتوية، ومواقد التدفئة وغيرها من الأساسيات التي تحتاج إليها العائلات في موسم الشتاء.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقعتها زين مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاعات الإنسانية، وذلك من خلال دعم عمل المفوضية للحملات التوعوية والقضايا الإنسانية الطارئة المتعلقة باللاجئين من خلال التبرعات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بالإضافة الى إلقاء الضوء على جهود الكويت كمركز للعمل الإنساني تحت مظلة قيادتها الحكيمة ممثلة بقائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.