الأجهزة الجديدة من شأنها تعزيز تجربة العملاء في العمليات المصرفية

أعلن بنك وربة عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ديبولد نيكسدورف، الشركة العالمية الرائدة في الدفع قدما بالتجارة المرتبطة، الى اغناء تجربة العملاء في استخدام أجهزة الصراف الآلي، وفق معايير الأمان، المرونة والحلول الموثوقة.

ومن خلال هذه الشراكة، سوف يعمل بنك وربة على استبدال أجهزته الحالية للصراف الآلي بأخرى حديثة من «ديبولد نيكسدورف» المصممة وفق أحدث التقنيات، وتقدم خدمات نوعية من ضمنها خدمتا السحب والايداع النقدي.

وبناء عليه، سوف يعمل بنك وربة على تزويد جميع أفرعه والاماكن العامة بالأجهزة الجديدة مخولا عملاءه في ذلك انجاز عمليات السحب والايداع النقدي في أي وقت خلال اليوم ومن خلال أجهزة الصراف الآلي. وتندرج مبادرة بنك وربة عبر شراكته مع «ديبولد نيكسدورف» تحت بنود استراتيجيته الرامية الى تعزيز بنيته الرقمية التحتية عبر توفير أحدث الحلول المصرفية المبتكرة الى عملائه في سوق الكويت.

الى ذلك، وعلى مدى ثلاثة أشهر، سوف يعمل بنك وربة على استبدال الشبكة الحالية من أجهزة الصراف الآلي، بالأجهزة المصممة من قبل «ديبولد نيكسدورف» التي من شأنها أن تعزز تجربة العملاء في العمليات المصرفية.

وتعليقا على هذه الشراكة الجديدة، قال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي في بنك وربة: يسرنا عقد شراكة مع «ديبولد نيكسدورف» لتوفير أحدث التقنيات المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي لعملائنا. كما نود التأكيد على أنها شراكة استراتيجية طويلة المدى، نثق في أنها سوف تشكل داعما أساسيا لاستراتيجية بنك وربة لإنماء وتطوير أجهزته للصراف الآلي في السنوات المقبلة كما سوف تلعب دورا محوريا في توفير أرقى الخدمات ذات الجودة العالية الى قاعدة عملائنا المتنامية.

وأجهزة الصرف الآلي الجديدة لبنك وربة قد صممت وفق أرقى المعايير العالمية للأمان والفعالية، وهي مزودة بأنظمة «ديبولد نيكسدورف»، لضمان تجربة مرنة، فعالة ومتواصلة للعملاء وقد تم تزويدها ببرامج مكافحة التزوير ومكافحة نسخ البطاقات المصرفية للسحب الآلي.

بدوره، قال حبيب حنا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ديبولد نيكسدورف: اننا سعداء بالتعاون مع بنك وربة لدعم جهوده في تعزيز تجربة عملائه سواء في أفرعه أو في قنوات الخدمة الذاتية.

ففي الوقت الذي تستمر البنوك في تحويل عملياتها الى القنوات الرقمية، فان اجهزة وبرمجيات وخدمات «ديبولد نيكسدورف» المجربة في السوق ستقدم لعمليات المؤسسات المالية ومنح عملائها تجربة حسنة وفريدة في الوقت ذاته.