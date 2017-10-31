قام نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الوطنية رياض السعيد بزيارة خاصة لرئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أمس في مكتبـه، وذلك بمناسبة معاودة التشغيل التجاري للخطوط الوطنية.

وتحدث السعيد خلال اللقاء عن أهداف الشركة وخطتها الخمسية للسنوات المقبلة، بالإضافة الى حديث الجانبين عن مستقبل صناعة النقل الجوي على الصعيد المحلي في ضوء التطورات المتلاحقة محليا وعالميا، لاسيما إنشاء المطار الجديد «المبنى رقم 2» لمطار الكويت الدولي.

وفي نهاية اللقاء تقدم السعيد بالشكر من الشيخ سلمان وقيادات إدارة الطيران المدني على التعاون البناء وتذليل المعوقات خلال مرحلة الإعداد للانطلاقة الجديدة للشركة، وقدم إهداء خاصا من الخطوط الوطنية للشيخ سلمان الحمود عبارة عن مجسم لطائرة «الوطنية» تم تصنيعها من الكريستال خصيصا للخطوط الوطنية.