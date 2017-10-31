البرنامج سيوفر تجربة سياحية مميزة لمعالم إسطنبول ومنطقة البوسفور

أطلقت الخطوط الجوية التركية برنامجا جديدا يحمل مسمى «تجربة بوسفور إسطنبول» والذي تم تصميمه خصوصا لركاب درجة رجال الأعمال.

البرنامج الجديد سيوفر رحلات سياحية في البوسفور لركاب درجة رجال الأعمال الذين سيمرون في إسطنبول (ترانزيت) لمدة سبع ساعات على الأقل.

وتهدف شركة الطيران الوطنية التركية، التي فازت مؤخرا بأربع جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران، من خلال هذا البرنامج إلى توفير تجربة سياحية مميزة لمعالم اسطنبول ومنطقة البوسفور، قبل مواصلة رحلتهم إلى الوجهة المستهدفة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد اولمشتر، الرئيس التنفيذي للتسويق في الخطوط الجوية التركية: «نسعى دائما لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة للركاب سواء على متن الطائرة أو على الأرض.

ومن خلال إضافة برنامج تجربة بوسفور إسطنبول، سنواصل تحسين مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات التي نوفرها، بما في ذلك صالة استقبال الخطوط الجوية التركية المعروفة على نطاق واسع عالميا، والتي حصلت على المركز الأول في فئة «أفضل صالة استقبال في العالم» من جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران لعام 2017، إلى جانب خدمة «مينيبورت» Miniport وغيرها.

ونهدف من خلال هذه العروض إلى جعل السفر معنا تجربة خاصة. وبفضل هذا البرنامج، يمكن للمسافرين الآن استكشاف والاستمتاع بالجوانب الثقافية في اسطنبول بكل سهولة ويسر.

وإلى جانب تنوع عروضنا المميزة لركابنا، فإنه ومن خلال إطلاق هذا البرنامج يمكننا أيضا المساهمة بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد السياحي في تركيا».

ويمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال على الخطوط الجوية التركية المؤهلين إجراء حجوزاتهم الخاصة مع عروض خاصة من خلال الموقع الإلكتروني https://bosphorus.turkishairlines.com/ باستخدام رمز سجل الركاب (PNR).

ويوفر هذا البرنامج للمشاركين فيه دليلا سياحيا سيرحب بهم ويرافقهم خلال إجراءات تدقيق الجواز والحصول على فئة ترحيب عليا عند وصولهم إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول.