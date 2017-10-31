الحديد المستورد والمنافسة غير العادلة يمثلان خطراً يواجه صناعة الحديد في الوطن العربي

شدد رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب عواد الخالدي على أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الصلب والحديد والصناعات المصاحبة له، وذلك من أجل سد احتياجات الصناعات العربية وتحقيق التكامل العربي في هذا المجال الحيوي ومواجهة التحديات في هذا القطاع.

وأكد الخالدي في تصريح لـ «كونا» على هامش قمة الصلب العربية التي انطلقت أعمالها الأربعاء الماضي بمدينة الدار البيضاء المغربية «أن التعاون العربي في مجال صناعة الصلب والحديد أصبح ضرورة من أجل الدفاع عن مصالح الصناعة العربية في وجه التحديات والأخطار المحدقة».

وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة الحديد في الوطن العربي يتمثل في تعرض الأسواق العربية لخطر الإغراق بالحديد المستورد والمنافسة غير العادلة من بعض المنتجين الدوليين مثل الصين وأوكرانيا وجنوب شرق أوروبا، مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنتجين العرب في وجه آليات إغراق الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، دعا الخالدي الحكومات العربية إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والصلب المستوردة من الخارج من أجل تأمين الحماية والدعم لهذه الصناعة التي تعتبر من أهم الصناعات في الوطن العربي سواء من حيث قيمتها المضافة أو استثماراتها، وكذلك من حيث اليد العاملة التي تشغلها.

وأشار إلى دور الاتحاد العربي للحديد والصلب في الدفاع عن المصالح العربية في مجال صناعة الصلب والحديد، لافتا إلى أهمية المؤتمر الذي نظمه الاتحاد في جمع شمل المنتجين في مجال الصلب والحديد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه مصانع الصلب العربية ووضع حلول لها بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية في الدول العربية.