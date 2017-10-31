أعلن بنك الخليج أن اليوم الثلاثاء الموافق 31 الجاري هو آخر موعد لقيام العملاء بفتح حسابات الدانة وإيداع المزيد من المبالغ فيها، وذلك بهدف زيادة فرص الفوز والدخول في سحب مليونير الدانة السنوي على جائزة المليون دينار.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار، وسحوبات ربع سنوية تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار، بالإضافة إلى السحب الأخير على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون دينار، والذي من المقرر إجراؤه في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017.

ويشجع بنك الخليج عملاء «الدانة» على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحويل المبالغ من أي حساب محلي باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.