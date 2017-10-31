قالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل إن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف مؤسسة الموانئ الكويتية ضد حكم صادر لصالح شركة زميلة لـ«الرابطة».

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ان محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بشأن رسوم تجديد تسجيل شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل لعام 2017 كمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة واستمرار تسجيل الشركة لدى مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأفادت «الرابطة» بأن الشركة الزميلة - كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل - بصدد الطعن على الحكم المشار إليه أمام محكمة التمييز.

يشار إلى أن دعوى الاستئناف مرفوعة من وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بصفته من جهة، ضد كل من شركتي كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، وكي جي إل للمناولة من جهة أخرى.

وكانت «الرابطة» أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن محكمة الاستئناف رفضت طعن الشركة وأيدت حكم أول درجة الصادر ضدها لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية مع تسليم الأرض محل الدعوى للأخيرة.