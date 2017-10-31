الشركة ستطلب رئيساً تنفيذياً عبر إعلان سيتم نشره في الصحف اليومية

أحمد مغربي

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد الاحد الماضي، قدم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية ابراهيم الخزام استقالته رسميا من الشركة.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة سامي الرشيد في رسالة الى مساعدي الرئيس التنفيذي ومديري الدوائر، حصلت «الانباء» على نسخة منها، انه تم قبول الاستقالة على ان يستمر الخزام في تسيير أعمال الشركة كالمعتاد لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد من خلال الاعلان الذي سيتم نشره في الصحف اليومية.

وذكر الرشيد انه استنادا لما جاء في اجتماع مجلس الادارة رقم 11/2017 المنعقد في تاريخ 25 ابريل 2017 والذي بشأنه تم تعيين ابراهيم الخزام لمنصب الرئيس التنفيذي والذي يشكر على قبوله لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة حينذاك، كما ابدى مجلس الادارة موافقته على امكانية التمديد للرئيس التنفيذي في اجتماعه رقم 15/2017 المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2017 وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة.