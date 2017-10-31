أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن رفع تصنيفات البنك المختلفة وتقييمه من قبل المؤسسات المختصة عالميا إنما يؤكد نجاح البنك في التوسع محليا وهو ما انعكس ايجابيا على إيراداته التشغيلية ومعدلات ربحيته.

وعلّق الماجد على رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القدرة الذاتية للبنك (Viability Rating - VR) من BB+ إلى BBB- مع تثبيت تصنيف الودائع عند مستوى A+. وبذلك يعتبر تصنيف القدرة الذاتية لبنك بوبيان من وكالة فيتش ثانى أعلى التصنيفات بين جميع البنوك المحلية.

وأوضح التقرير أن هذا التقييم يعكس تحسن العلامة التجارية للبنك والتنفيذ الفاعل لاستراتيجية البنك الموضوعة مع ارتفاع ربحية البنك وإيراداته بالمقارنة مع البنوك المحلية المنافسة.

وأشادت فيتش في تقريرها إلى المكانة القيادية التي يحتلها نموذج أعمال البنك في السوق المحلى من خلال تقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة (Fintech) لعملاء التجزئة، مشيرة الى ان لدى البنك فريقا إداريا متخصصا يتمتع بخبرة عالية في مجال الخدمات المصرفية المحلية.

من ناحية أخرى، أوضحت فيتش أن الأهداف الاستراتيجية لبنك بوبيان أثبتت اتساقها واستدامتها وأنها محددة حول النمو المحلي الطبيعي وان إدارة البنك أظهرت سجلا فعالا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى جودة محفظة التمويل لدى البنك، حيث تعد واحدة من أقل نسب الديون غير المنتظمة في القطاع المصرفي مع نسبة تغطية مرتفعة.

وأوضح الماجد أن تحسن التصنيف الائتماني المستمر لبنك بوبيان على مدار الأعوام الماضية يعكس نجاح استراتيجية إدارة البنك والتي أثمرت عدة إنجازات جنبا إلى جنب مع زيادة الحصة السوقية لبنك بوبيان والتوسع في التغطية الجغرافية للبنك.

وأضاف «إلى جانب ما سبق فإن السياسات المصرفية الحصيفة المتبعة في البنك أسهمت في نقلة نوعية للبنك إلى مصاف أهم البنوك ليس على مستوى الكويت فحسب بل على مستوى المنطقة ككل ما أدى إلى الثقة المتزايدة من وكالات التصنيف والتي يتم تأكيدها يوما بعد آخر عبر رفع التصنيفات الائتمانية للبنك أو تأكيد بعضها».

وكانت وكالة موديز للتصنيف وهي احدى أعرق وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم قد قامت خلال الربع الأول من العام الحالي برفع التصنيف الائتماني لودائع بوبيان طويلة الأجل من Baa1 إلى A3، فقد حصل بنك بوبيان على المركز الثامن وفقا لتصنيف جلوبل فاينانس لأكثر البنوك الإسلامية أمانا في دول الخليج لعام 2017.