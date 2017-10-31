أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، أن المعهد سيستضيف المحاضر العالمي مايكل نيل، المصنف من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا وخبيرا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» على مستوى العالم ليعقد حلقة نقاشية بعنوان «اكتشف ذاتك» وذلك يوم 12 ديسمبر 2017، في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الثريا.

ويعتبر مايكل نيل خبيرا عالميا معروفا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» وصاحب أفضل 5 كتب مبيعا في هذا المجال، ومن بينها كتاب «اكتشف ذاتك»، حيث تمت ترجمة كتب مايكل نيل إلى 18 لغة، وأثرت لقاءاته ومحاضراته على حياة الكثيرين في القارات الست حول العالم، وغيرتها إلى الأفضل.

ويتمحور جوهر عمله حول إيقاظ وإطلاق الإمكانات البشرية من خلال تعميق الفهم والإدراك لمبادئ عمل العقل البشري. وهو واحد من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا وخبيرا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي راع رئيسي، وبنك الكويت الوطني راع لهذه الحلقة النقاشية.

تعقد هذه الحلقة النقاشية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث سيقوم برنامج إعادة الهيكلة بتغطية نسبة من تكاليف المشاركين في هذه الحلقة من القطاع الخاص، وفقا للنظم واللوائح الخاصة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ووفقا لحالة كل مرشح، على أن يتم تقديم طلبات المساهمة قبل موعد بدء الحلقة بما لا يقل عن أسبوعين، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الخاصة المعمول بها لدى البرنامج.

وأشار د.يعقوب الرفاعي إلى أهمية هذه الحلقة النقاشية، لأنها تعتبر من أهم الحلقات النقاشية التي ينظمها المعهد خلال هذا العام، حيث سيقدمها واحد من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا وخبيرا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» على مستوى العالم.

وخلال الحلقة النقاشية، سيقوم مؤلف الكتب الستة، والتي تتضمن كتاب «خلق المستحيل» الذي سينشر قريبا (دار نشر هاي هاوس 2017) بتوضيح المبادئ الثلاثة الرئيسية التي تكمن خلف كل التجارب الإنسانية، وأثر إدراك العقل البشري لتلك المبادئ في الانتقال بك وبالموظفين وفرق العمل التابعة لك، إلى آفاق أعلى من الإنتاجية، والإبداع، والابتكار بأقل الجهود والضغوط الممكنة مقارنة بالسابق.

علما بأن الحلقة النقاشية «اكتشف ذاتك» ستعقد باللغة الإنجليزية وسيتم توفير خدمة الترجمة الفورية للمشاركين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة.