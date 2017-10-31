أعلنت وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تخفيض أسعار البنزين، فيما رفعت أسعار الديزل بنحو طفيف، وذلك لشهر نوفمبر القادم.

وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضا بنحو 4% في بنزين 98 وبنزين 95، وبنحو 5% في بنزين 91 بلس، بينما ارتفعت بنسبة طفيفة للديزل.

ويذكر ان وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت في يوليو 2015 عن تحرير أسعار الوقود، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الجازولين والديزل.

وأضافت ان القرار يأتي دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.