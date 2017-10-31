أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2017، حيث أظهرت النتائج تحقيق المجموعة نمواً بصافي أرباحها المجمعة بنسبة 109% لتصل إلى 19 مليون دولار، مقارنة مع 9.2 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2016. وبلغ صافي الأرباح الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017 نحو 1.9 مليون دولار، مقارنة مع 3.8 ملايين دولار لنفس الفترة من 2016.

وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الموحدة خلال التسعة أشهر بنسبة 43% لتصل إلى 17.6 مليون دولار، مقارنة مع 12.3 مليون دولار مع نفس الفترة من 2016.

كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية الموحدة خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 59% لتصل إلى 10.4 ملايين دولار، بالمقارنة مع 6.5 ملايين دولار للأشهر التسعة الأولى من 2016. أما بالنسبة لربحية السهم الواحد لحقوق مساهمي الشركة الأم للأشهر التسعة من 2017 فقد بلغت 6.64 سنتات، مقارنة مع 3.23 سنتات لنفس الفترة من 2016.

وقد بلغ معدل كفاية رأسمال الشركة 146% وهي نسبة تفوق المعدل الأدنى المطلوب تحقيقه وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي والبالغ 110%، فيما بلغت نسب العائد على الأصول الموحدة ما يعادل 7% والعائد على حقوق المساهمين للشركة الأم ما يعادل 14%.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.عبدالله الحميدي: «نتائج الربع الثالث لإنوفست تمثل استمرارية للأداء القوي الذي درجت عليه المجموعة خلال الفترة الماضية».

وأشار الحميدي إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصدد إعداد خطة إستراتيجية للمجموعة لمرحلة قادمة من النمو والتطور، حيث تتم دراسة خطط توسعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.