أعلن بنك «باركليز» أمس عن تعيين ستيف كليمي رئيسا للبنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس هذه الخطوة طموحات النمو لباركليز، وتؤكد على مكانة المنطقة باعتبارها سوقا ذات أولوية للمجموعة لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقها على استراتيجية النمو للبنك الخاص، قالت الرئيس التنفيذي لبنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية كارين فرانك: «لقد أكملنا هذا العام سلسلة من التعيينات الاستراتيجية لضمان تسارع النمو وتعزيز عائدات البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية.

ويشكل تعيين ستيف خطوة كبيرة تجاه تحقيق خططنا الرامية لتعزيز قدراتنا بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط».

ومن جانبه، قال رئيس البنك الخاص لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فرانشيسكو جروزولي: «إن سجل أعمال ستيف كليمي في الشرق الأوسط وخبرته التقنية سيمكننا من تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية والامكانات الائتمانية المصممة بشكل يناسب احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط. وسيعمل ستيف من موقعه على تنمية الأعمال والخدمات المصرفية الخاصة، ودعم علاقات العملاء في المنطقة، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة من خلال تسخير إمكانات باركليز الإقليمية والعالمية».

ويمتلك ستيف خبرة تزيد عن 30 عاما قاد خلالها فرقا إقليمية لمؤسسات مالية عالمية، حيث اكتسب خبرات فريدة في مجالات متخصصة تدعم إستراتيجية النمو للبنك الخاص في الشرق الأوسط.

وسيعمل ستيف وفرق عمله المتواجدة في دبي، وسويسرا ولندن على تطوير وتدعيم علاقات البنك مع العملاء من أصحاب الثروات في المنطقة وذلك من خلال تقديم المشورة والحلول المالية المتفوقة بالإضافة إلى تمكين عملائنا من أصحاب الثروات من الوصول إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات.

وينضم ستيف إلى باركليز من مجموعة يو بي اس، حيث كان يشغل منصب رئيس المجموعة في السعودية ورئيس قسم أصحاب الثروات الضخمة في المنطقة الشرقية والرياض. وقبل ذلك، شغل مناصب رئيسية مختلفة في مؤسسات مالية عالمية.