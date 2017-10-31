الصباح: دور كبير للمعارض العقارية في دعم وتنشيط الاقتصادات العالمية وتحريك وتحفيز الاقتصاد الكويتي بشكل خاص

جميع المشاريع المطروحة مستوفية للموافقات من الجهات الرسمية في الدولة دون مخالفات

رقابة الجهات الرسمية على المعارض العقارية مشددة جداً وبشكل حاسم وحازم

عفيفي: المعارض المتخصصة تضخ سنوياً في مفاصل الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار

الدورة الجديدة تتزامن مع بدء التعافي الفعلي للعديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري وبروز مؤشرات مهمة تستهدف تنشيط السوق العقاري

نصر: تعاون مثمر وبناء يتواصل بين «إسكان جلوبل» و«دار الجوار العقارية»

ندعو الجميع لزيارة المعرض للتعرف عن قرب على المنتجات المطروحة والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة الضخمة

حمزة: «النخبة العقاري» علامة مميزة ورقم يصعب تجاوزه في عالم المعارض المتخصصة

نطرح مشاريعنا المميزة في السعودية بالإضافة لمشاريع ضخمة في أنقرة وإسطنبول التركيتين

أعلنت مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمـــــرات استكمـــال استعداداتها لإطلاق دورة جديدة من معرض النخبة العقاري على أرض المعارض الدولية (قاعة 8) خلال الفترة من 7 حتى 11 نوفمبر المقبل.

وقالت الشيخة فاطمة الصباح رئيس مجلس إدارة المجموعة في تصريح صحافي بهذا المناسبة: نتأهب لإطلاق دورة جديدة من المعرض بمشاركة مجموعة متميزة من المطورين والشركات العقارية التي ستطرح باقة متنوعة من المشاريع حول العالم.

واضافت: ولا يخفى على أحد أهمية المعارض العقارية في دعم وتنشيط الاقتصادات العالمية بشكل عام وفي تحريك وتحفيز الاقتصاد الكويتي بشكل خاص، ولابد من التأكيد على أن «إسكان جلوبل» حريصة على ان يكون لها دور في مجال تفعيل النشاط الاقتصادي في الكويت، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تجتذب شريحة كبيرة من الشركات والمستثمرين والعملاء على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم، ونحن نرى أن السوق العقاري الكويتي بات هو المسيطر على النشاط العقاري في الكويت، وبالتالي فإن الاهتمام بهذا السوق لم يعد مقتصرا على فئة أو شريحة بعينها، وإنما أصبح يهم كل شرائح المتعاملين بالسوق من كبار وصغار المستثمرين وحتى الافراد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وبالتالي كان لابد من تقديم خدمات تتناسب مع مختلف هذه الشرائح.

وانتقلت الصباح بحديثها إلى التأكيد على موثوقية المشاريع التي تطرح في المعارض العقارية، وقالت: أود أولا أن أشكر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت على تواجدهم الدائم في جميع معارضنا وقيامهم بالرقابة والمتابعة لمعارضنا، وأود ثانيا أن أؤكد ان المعارض العقارية بعيدة تمام البعد عن أي غش أو نصب فهي مراقبة بالكامل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتشارك فيها وزارة العدل، والجهات الرسمية تقوم باستبعاد جميع الشركات التي لا تستوفي الاشتراطات الواجبة للمشاركة في المعارض العقارية، ورقابة الجهات الرسمية على المعارض العقارية مشددة جدا وبشكل حاسم وحازم، وتوجد أجنحة مخصصة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بمعارضنا للرد على أي استفسار او تساؤل من الزوار، فالمعارض العقارية عبارة عن تظاهرة اقتصادية تجمع الشركات العقارية براغبي التملك، حيث تطرح تلك الشركات ما لديها من مشاريع وفرص عقارية وتعمل على تعريف الجمهور بها، وجميع المشاريع المطروحة تكون مستوفية للموافقات من الجهات الرسمية في الدولة دون مخالفات.

واستدركت قائلة: ولا يفوتني هنا أن أثمن جهود وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها الشاب وسعيها المقدر لضبط منظومة الأنشطة المختلفة لقطاعات الاقتصاد الوطني، وأعلن مجددا دعمنا وتأييدنا لجميع الجهود الرسمية الرامية لوضع الأطر التنظيمية لتنظيم المعارض دون غلو أو تراخ، وندعو لوضع لوائح تنظيمية واضحة واشتراطات مقننة وموضوعية وغير تعجيزية تضبط جودة المنتجات المعروضة وتحفظ حقوق الجميع بلا استثناء.

واستطردت: اجراءات اعتماد مشاركة شركة في المعرض العقاري عبارة عن سلسلة طويلة ومشددة من الاجراءات، تبدأ بالتدقيق على مستندات وأوراق الشركة قبل الانتقال إلى التدقيق على المشاريع التي تنوي الشركة أن تشارك بها في المعرض، وفي حال وجود أي نقص في المستندات المطلوبة أو وجود أي مخالفة في المشروعات يتم استبعاد الشركة بشكل فوري.

وأضافت: واقول للجميع من راغبي التملك العقاري أو شراء عقار داخل أو خارج الكويت ان المعارض العقارية هي المكان الآمن والوحيد لتحقيق أهدافكم وشراء العقار الذي ترغبون فيه بكل امان فهي بكل تأكيد «الملاذ الآمن لشراء عقار».

من جانبه، تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عفيفي عن الخطة التنظيمية للدورة الجديدة، فقال: تتميز معارض مجموعة إسكان جلوبل المتنوعة بالتنظيم الدقيق والمميز وبفعالياتها المختلفة، وأضحى لمعارض المجموعة طابعها الخاص والمميز الذي يميزها عن باقي الفعاليات المشابهة واتسمت بطابع العالمية في فعالياتها المتنوعة، وذلك بسبب الحملات الاعلامية والاعلانية الضخمة التي نخصصها لكل معرض بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة والمتطورة التي استحدثتها المجموعة في معارضها، وستكون هذه الدورة مختلفة بشكل كبير عن جميع الدورات السابقة، حيث نعمل على استحداث آليات تنظيمية جديدة وإضافة أنشطة مصاحبة للمعرض تجعل منه مركز جذب وتشويق عائليا غير مسبوق يجد فيه جميع أفراد الاسرة والزوار ما يرضي طموحهم ويجعل من زيارتهم للمعرض تجربة فريدة تستحق التكرار.

وقال: تأتي الدورة الجديدة من المعرض بعد أن نظمنا دورة متميزة من مؤتمر ومعرض النخبة العقاري في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 9 وحتى 12 أغسطس الماضي في دورته الثانية للعام الثاني على التوالي والذي أقيم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بمشاركة رسمية وحكومية متميزة، وتبارت خلاله الشركات في طرح مشاريع ضخمة حول العالم، كما تم خلال المؤتمر الاقتصادي مناقشة العديد من القضايا التي تؤرق ذهن المهتمين بالعقار وتم الخروج بمجموعة توصيات وضعت حلولا علمية وموضوعية لتلك القضايا ومقترحات مستقبلية لتطوير القطاع العقاري والقطاعات المتصلة به.

وتابع بقوله: وتأتي هذه الدورة كذلك بالتزامن مع بدء التعافي الفعلي للعديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري وبروز مؤشرات مهمة تستهدف تنشيط السوق العقاري، وصدور عدة قرارات رسمية مؤخرا تصب بشكل مباشر في صالح الجميع من منظمين للمعارض العقارية وشركات عقارية وعملاء، وعلى ضوء اطلاعنا على هذه القرارات واللوائح الجديدة فنحن متفائلون بأن تنعكس بشكل ايجابي على هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبالحديث عن أهمية المعارض المتخصصة بشكل عام، قال عفيفي: لا ينكر أحد أهمية المعارض التجارية بمختلف تخصصاتها، فهي تضخ سنويا في مفاصل الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سواء من خلال عمليات البيع المباشر أو عقد صفقات الوكالات، ولم تعد المعارض مجرد وجهة لجذب السياحة أو رفع مداخيل الفندقة بل باتت تدعم الاقتصاد الوطني على عدة أصعدة من حيث استيراد التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات البشرية في مجالات كالتسويق والابداع وبالتالي رفع مستوى الاداء في المؤسسات الخاصة والحكومية، وتدعم المعارض الاقتصاد الوطني كذلك من خلال تنشيط مفاصله سواء لجهة زيادة الصادرات أو فتح مجال لاستثمار الفائض من الأموال وهو ما يمثل في النهـاية قيمة مضافة للاقتصاد.

وتابع: وتمثل المعارض كذلك أحد مصادر الدخل المهمة، فإن كانت دبي تتصدر العالم العربي في استضافة معارض عالمية ومحلية، فإن المانيا تستحوذ على ثلثي المعارض المهمة في العالم وكلاهما تمكن من توظيف المعارض بشكل جيد، ولدينا في الكويت كل الظروف مهيأة لاحتلال مكانة مميزة في استضافة المعارض الدولية وتسهيل مهمة اطلاق المعارض المحلية لاسيما اننا نتجاوز المرحلة الصعبة التي انهارت فيها أسعار النفط وبات الحديث الآن عن أسعار تقترب من 60 دولارا للبرميل، فيجب علينا أن نعمل على جميع المحاور حتى وان صعد برميل النفط الى 100 دولار في سبيل تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وعن توقعاته للقطاع العقاري في الفترة المقبلة، قال: متفائلون باستعادة القطاع للكثير من نشاطه وحيويته خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل الاستقرار النسبي لأسعار النفط عالميا وخطط التنمية الضخمة التي كشفت عنها عدة دول في المنطقة كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية كمثال، وهي خطط ومشاريع ستنعش جميع قطاعات الاقتصادات الوطنية بشكل عام وقطاعي العقارات والانشاءات والخدمات اللوجستية بشكل خاص.

واستطرد في حديثه قائلا: فالسعودية كمثال أعلنت عن مجموعة ضخمة من المشاريع والاستثمارات والخطط الحكومية في «رؤية 2030»، ومن ضمن أهداف تلك الرؤية رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، بمقدار لا يقل عن 5%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

وتابع: كما جاء الإعلان الاخير للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة عن إطلاق «مشروع نيوم» بحجم استثمارات تزيد على 500 مليار دولار ليمثل أكبر منطقة صناعية في المنطقة تشتمل على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

واختتم عفيفي تصريحه بقوله: مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات تجدد بتنظيمها لهذا الحدث العقاري التزاماتها الراسخة والثابتة التي قطعتها على نفسها بالمساهمة في الارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الامام وتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو تحقيقا للرؤية السامية بتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي، ومتفائلون بأن تحقق هذه الدورة جميع أهداف المشاركين والزوار.

من جانبه، قال شوقي نصر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إسكان جلوبل: تواصل المجموعة سلسلة نجاحاتها المستمرة، حيث سننظم هذه الدورة الجديدة التي تأتي في خواتيم خارطتنا الموضوعة للعام الجاري لمعارضنا المتخصصة داخل الكويت وخارجها.

وأضاف: ستعقب هذه الدورة دورة أخرى من معرض النخبة العقاري على أرض المعارض الدولية بالقاعتين 5 و6 خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل لتكون مسك ختام مميز لهذا العام.

وعن الدورة المزمع تنظيمها خلال شهر نوفمبر المقبل، قال نصر: سيتواصل خلال هذه الدورة تعاوننا المثمر والبناء مع شركة دار الجوار العقارية التي ستكون الراعي الرسمي لهذه الدورة كما كانت الراعي الرسمي لعدة دورات سابقة، وستطرح الشركات المشاركة باقة متنوعة من المشاريع الموثوقة والمعتمدة حول العالم، حيث نجد مشاريع داخل الكويت، بالاضافة إلى مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وغيرها، كما توجد مشاريع قوية كذلك في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ودول عديدة في القارة الأوروبية مثل جورجيا والبوسنة وهولندا وبريطانيا وغيرها من الدول حول العالم.

واختتم نصر تصريحه بدعوة الجميع من راغبي تملك عقاري ومهتمين بالسوق العقاري المحلي والدولي وغيرهم إلى زيارة المعرض للتعرف عن قرب على المنتجات المطروحة خلاله والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة الضخمة التي أعدت لها المجموعة وستعلن عنها تباعا والتي أشار إلى انها ستكون مفاجأة وغير مسبوقة من حيث التنوع والضخامة وستلبي رغبات جميع الأذواق وتتيح لجميع أفراد العائلة فرصة قضاء وقت ممتع وجميل.

من جانبه، قال المدير العام لشركة دار الجوار العقارية، الراعي الرسمي للدورة، محمد حمزة: يسعدنا أن نعلن مشاركتنا في الدورة الجديدة من معرض النخبة العقاري كراع رسمي للمعرض للدورة الرابعة على التوالي، فبعد رعايتنا لمعرض النخبة العقاري على أرض المعارض الدولية في ديسمبر الماضي وأول دورات المعرض للعام الحالي في يناير الماضي ودورة مايو المقبل على أرض المعارض الدولية سنرعى الآن كذلك الدورة الجديدة على أرض المعارض الدولية.

وأضاف: هذا التعاون بيننا ومجموعة إسكان جلوبل يشعرنا بالسعادة، فمجموعة إسكان جلوبل تعتبر في الوقت الحالي من أميز وأقوى منظمي المعارض المتخصصة بلا منازع، ومعرض النخبة العقاري أصبح علامة مميزة ورقم يصعب تجاوزه في عالم المعارض العقارية ليس داخل الكويت فحسب بل حتى على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وعن شركته، قال حمزة: «دار الجوار» شركة كويتية خالصة ينصب جل اهتمامها على مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وتقدم لعملائها في السوق الكويتي اقوى العروض والفرص الاستثمارية العقارية في أسواق متميزة، حيث تتميز الشركة بتقديم مشروعات حصرية تناسب جميع الرغبات والمتطلبات الشرائية والتي تستهدف ارضاء جميع الأذواق والمستويات مع توفير جميع الضمانات اللازمة مما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بأقل وأنسب الأسعار، والشركة شريك أساسي في كل مشاريعها التي تطرحها على عملائها وعلى المستثمرين.

وعن جديد شركته، قال: يسرني أن أعلن عن مواصلة خطواتنا الثابتة في اختيار أسواق منتقاة ومتميزة حيث نطرح مشاريع قوية في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مدينتي انقرة واسطنبول.

واختتم حمزة تصريحه بقوله: نعد عملاءنا الكرام بالمحافظة على نهجنا الثابت في التعامل من حيث انتقاء المشاريع المتميزة والمصداقية في التعامل وطرح مشاريع مجدية وحقيقية، كما نعد السوق الكويتي بالعديد من المفاجآت السارة قريبا، وندعو الجميع لزيارتنا في معرض النخبة العقاري أكبر تجمع عقاري تشهده الكويت.