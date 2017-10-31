ثمّن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان دعم بيت التمويل الكويتي «بيتك» للمبادرات الشبابية، معتبرا ذلك بلدافع الذي يسهم في تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي ويمهد الطريق نحو مزيد من التقدم والنجاح.

وقال الروضان خلال مؤتمر «تمكين الشباب 2017» بنسخته السادسة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ان «بيتك» قريب من كل الكويتين ودائما على مسافة متساوية من الجميع، متمنيا التوفيق والنجاح لفريق العمل.

وكرم الروضان «بيتك» لشراكته الاستراتيجية للمؤتمر، وتقديرا لدوره البارز في دعم الشباب ضمن طار المسؤولية الاجتماعية. وتسلم الدرع التكريمية نيابة عن البنك المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة يوسف الرويح الذي أكد التزام «بيتك» بالمسؤولية الاجتماعية ضمن إطار استراتيجية التأكيد على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية وتطوير قدرات المجتمع.

وشارك «بيتك» في فعاليات «مؤتمر تمكين» كشريك استراتيجي للسنة السادسة على التوالي.

ونجح خلال مسيرته في ان يجعل دعم المبادرات الشبابية بالمجالات المختلفة على رأس أولوياته، وذلك من خلال دعم العديد من تلك المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب، وعلى سبيل المثال لا الحصر مؤتمر تمكين الشباب الذي استضاف شخصيات ذات خبرات شملت مسؤولين تنفيذيين من بنوك وشركات ومؤسسات ناجحة ليقدموا وينقلوا خبراتهم للشباب ليستفيدوا منها.

وشارك رئيس التمويل للمجموعة في «بيتك» أحمد سعود الخرجي بحلقة نقاشية بعنوان «فرص المبادرين في القطاع الخاص»، حيث استعرض دور «بيتك» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الطاقات الشبابية.

ويولي «بيتك» أهمية وتقدير كبيرين للعلم والشباب، ويدعم المبادرات التي تسهم في تنمية روح القيادة، ورفع مستوى الكفاءة ومواكبة التطور العالمي في مجال ريادة الأعمال والمشاريع والتنمية البشرية.