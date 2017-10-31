حازت نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسيكو للصناعات م.غصون الخالد جائزة «أفضل امرأة محفزة للتغيير» في المنتدى الاقتصادي العالمي للرائدات وسيدات الأعمال في دبي.

وتسلمت الخالد الجائزة من وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وجاءت الخالد ضمن قائمة أفضل 8 رائدات أعمال، كرمن في المنتدى تقديرا للإسهامات البارزة التي قدمتها النساء، في مجالات ريادة الاعمال والقيادة، والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع.

وانطلقت الدورة الـ 19 للمنتدى الاقتصادي العالمي للرائدات وسيدات الأعمال الأسبوع الماضي، الذي نظمته شركة «ناسيبا» في فندق ريتز كارلتون في دبي، بمشاركة أكثر من 600 من صناع القرار، وقادة ورواد الاعمال، والمنظمات غير الحكومية، والفنانين والشباب من جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على أهمية التنوع، وأثره الكبير باعتباره ركنا أساسيا في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتحدثت م.غصون الخالد خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان «أين هم النساء وسط قطاع يسيطر عليه الرجال» على هامش المنتدى، وشارك فيها رؤساء، ومديرون تنفيذيون من شركات عالمية، حيث تحدثت عن أهم الصعاب التي تواجهها المرأة في قطاع يسيطر عليه الرجال، وأثرت الخالد الحضور المشاركين بخبراتها في كيفية التغلب على جميع الصعاب، التي واجهتها في حياتها العملية، بدءا من عملها مهندسة ميدانية إلى أن تقلدت منصب نائب رئيس تنفيذي.

من جانب آخر، شاركت الخالد في المؤتمر الدولي العاشر للقيادات النسائية في تكنولوجيا العلوم والهندسة، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الكويت، تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأكدت خلال مشاركتها في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «العلم يصنع المهنية» أنها استطاعت وبنجاح أن تضع بيئة مناسبة في مجموعة أسيكو، تعمل على مكافأة الفرص لكل من الرجال والنساء، على حد سواء، لافتة إلى أن ذلك ساهم وبشكل كبير في أن تكون «أسيكو» واحدة من أكبر شركات تصنيع مواد البناء في المنطقة.

وطالبت الخالد بالعمل على خلق بيئة مريحة بالداخل والخارج، والإرشاد والعمل على تعزيز المساواة والثقافة والتمكين، وأن يكن كذلك جزءا نشطا وفعالا في المجتمع، وأن تعمل النساء ذوات الخبرة على مساعدة الأخريات لاكتساب خبرات حياتية.