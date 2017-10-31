عبدالله الشمري للمالية والإدارية في «نفط الخليج»

الشيخ خالد الصباح للتسويق العالمي في «المؤسسة»

ابتهاج الفوزان للشؤون الإدارية في «المؤسسة»

نايف العنزي نائباً للرئيس التنفيذي للشمال بـ «نفط الكويت»

خالد الخياط للتخطيط والمالية في «البترول الوطنية»





أحمد مغربي

في اجتماعات مارثوانية أمس، قرر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تسكين شواغر نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية التابعة، حيث تمت ترقية 5 مديرين الى منصب نائب الرئيس التنفيذي.

وعلمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان القرارات شملت ترقية عبدالله الشمري ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج، وترقية الشيخ خالد الصباح ليصبح نائبا للعضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول.

وتمت ترقية نايف العنزي ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت في شمال الكويت، وترقية خالد الخياط ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية ليحل محل شكري المحروس الذي تم تعيينه في منصب مستشار.

وقالت المصادر انه تمت ترقية ابتهاج الفوزان لتصبح نائبا للعضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية.

الى ذلك، ذكرت المصادر ان منصبا ظل شاغرا في نفط الكويت لم يتم تسكينه وهو منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.

وفي تعميم اصدره الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر، تم تعيين بدرية عبدالرحيم في منصب مستشار الادارة العامة في الشركة.

علما بأن تلك التغييرات سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).