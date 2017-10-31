أعلنت شركة العقارات المتحدة عن تحقيق إيرادات بلغت 64.5 مليون دينار، وذلك خلال الأشهر التسعة من 2017 بارتفاع 30% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016 والتي بلغت 49.5 مليون دينار. وقد حققت الشركة في الربع الثالث مجمل ربح 5.5 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.9 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2016، أي بزيادة 12.3%.

وحققت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث ارتفاعا 14.5% لتصل إلى 3.5 ملايين دينار بالمقارنة مع 3.1 ملايين دينار للفترة المماثلة من 2016، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 584 مليون دينار بالمقارنة مع 571.7 مليون دينار كما في نهاية 2016، أي بزيادة 2.1%.

وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد قاسم: «شهدت الفترة السابقة استكمال تطوير مشاريعنا الجارية الموزعة جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم التركيز على نشاطات الشركة المختلفة لتحقيق استمرارية في النمو».

وعلى صعيد المشاريع، أشار قاسم إلى أن الشركة حققت إنجازات كثيرة ملموسة هذا العام، مثل تدشين المرحلة الثانية من مشروع «أسوفيد» الذي يغطي مساحة تتخطى 2 مليون متر مربع في المملكة المغربية الشقيقة.

كما تواصل الشركة أعمال البناء في مشروع «أفارس» في القاهرة الجديدة بمصر، فضلا عن ذلك تستعد شركة العقارات المتحدة لتنفيذ وتطوير جزء من مشروع ضاحية حصة المبارك، الذي يعد من أكبر المشاريع الجارية والأول من نوعه في الكويت.