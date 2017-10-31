أعلنت شركة نور للاستثمار تحقيقها4.5 مليون دينار كويتي (نحو14.7 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الماضية مقابل 70.041 ألف دينار (نحو 229 ألف دولار) للفترة ذاتها من 2016 بارتفاع نسبته 6444 %.

وقالت الشركة في إفصاح نشر على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم خلال تلك الفترة بلغت11.38 فلس للسهم مقابل0.17 فلس بنسبة ارتفاع بلغت 4956% مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأرجعت الارتفاع في صافي الأرباح إلى زيادة في حصة أرباح من شركات زميلة مقارنة مع 30 سبتمبر 2016 علاوة على الزيادة في الإيرادات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والانخفاض في هبوط قيمة المصروفات بسبب تحسن أداء البورصة.



وذكرت الشركة في إفصاحها أن ربحا متحققا بمقدار 2.06 مليون دينار (نحو6.7 مليون دولار) عند تسديد قرض مع بنك محلي ساهم في ارتفاع صافي الأرباح عن فترة الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي.





