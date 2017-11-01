أعلنت شركة زين الكويت عن إطلاق جهاز BOLT Hotspot المتنقل للمرة الأولى في الكويت، وهو الجهاز الذي يدعم تكنولوجيا CAT16 للإنترنت فائق السرعة على شبكتها الأحدث والأكثر تطورا.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن طرحها لهذا الجهاز الجديد كليا جاء في إطار استراتيجيتها التطويرية التي تحرص من خلالها على مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم، كونها الشركة صاحبة الريادة في تقديم آخر وأحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية في السوق الكويتي.

وأوضحت زين أنه بإمكان عملائها الآن الاستمتاع بتكنولوجيا CAT16 الحديثة من خلال جهاز BOLT Hotspot المتنقل، الذي يأتي بسعر 1 دينار فقط مع إنترنت غير محدود ضمن باقة الـ 16 دينارا، أو مقابل 2.5 دينار فقط مع 2 تيرابايت ضمن باقة الـ 13 دينارا، أو مقابل 5 دنانير فقط مع 1 تيرابايت ضمن باقة الـ 10 دنانير.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز BOLT Hotspot المتنقل يأتي مكملا لجهاز راوتر BOLT الذي أطلقته في شهر يونيو الماضي، والذي يقدم تكنولوجيا CAT11 الثورية للإنترنت فائق السرعة، حيث بات بين يدي عملائها الآن الأجهزة الأحدث لخدمات نقل البيانات، والتي تناسب مختلف استخداماتهم واحتياجاتهم على المستويين الشخصي والعملي.

وأضافت زين أنها تسعى جديا إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لهذه التقنية الحديثة والمبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطورا.

وذكرت زين أنها تعمل باستمرار على تطوير كل خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.