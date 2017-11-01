الرفاعي: «إنشاء» تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع تصنيع وتجارة المواد الإنشائية

أعلنت كل من شركة إنشاء القابضة ومجموعة إيكويت رعايتهما البلاتينية لمعرض اتحاد الصناعات الكويتية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حديقة الشهيد، وذلك من يوم 19 حتى 21 نوفمبر الجاري وبمشاركة نخبة من المصانع المحلية والشركات الأخرى ذات العلاقة إضافة الى الجهات الحكومية المعنية.

وبهذه المناسبة، قال هيثم الرفاعي الرئيس التنفيذي في شركة إنشاء القابضة «الراعي البلاتيني» إن الشركة تحرص على المشاركة للمرة الثالثة على التوالي في معرض KIU EXPO لرغبتنا في دعم توجه اتحاد الصناعات الكويتية ومساعدته بالنهوض في القطاع الصناعي لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيعا لدور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأولوية المنتج الوطنـــي وخلق قنــوات للتواصل بين المصانع المحلية والأسواق الخليجية والمحلية، وكذلك إبراز دور الصناعة في دولتنا الحبيبة الكويت ومستوى تطورها.

وبيـــــن أن شركتـــي العقارات المتحدة والقرين للبتروكيماويات التابعتين لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» استحوذتا مؤخرا على شركة إنشاء القابضة.

أما عن الخطط المستقبلية للشركة، قال إنها تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تصنيع وتجارة المواد الإنشائية من خلال السوق المحلي وكذلك التوسع في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط ومنهـــا إلـى الأسواق العالمية، وذلك عن طريق تأسيس مصانع جديدة أو امتــلاك حصص مؤثرة وكبيرة في الشركات المتخصصة في تصنيع مواد البناء والإنشاء.

من ناحيتها، صرحت مجموعة إيكويت «راعٍ بلاتيني» بأنها تعتبر من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم.

وتمتلك المجموعة مجمعات صناعــية في الكويت وأميركا الشماليــة وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طـــن سنويا من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين.

ويتم تسويق هـــــذه المنتجات في آسيا وقارتي أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتضمن الجهات المساهمة في مجموعة إيكويت شركة صناعة الكيماويات البتروليــة، وشركــــة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وباعتبارها مؤسسة دولية، فإن مجموعة إيكويت تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع مناطق تواجدها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع.