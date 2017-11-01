العبلاني: البرنامج يعتمد على الأسلوب العملي ويؤهل المتدربين للالتحاق مباشرة بالعمل الميداني

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الرابعة عشرة من متدربي «برنامج الشباب» المخصص لحملة الدبلوم حديثي التخرج من الكوادر الكويتية الشابة.

ويمتد هذا البرنامج الذي يشارك فيه 17 متدربا ومتدربة لفترة ستة أسابيع ويهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من حديثي التخرج واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: المبادئ المصرفية، بطاقات الائتمان، القروض، خطابات الضمان، التأمين، الفروع، تقييم الفروع، إلى جانب المهارات الذاتية، بناء الأداء المتميز، التغيير والابتكار، وعلم الإدارة والاتصال الفعال.

وكان في استقبال المتدربين قيادات البنك، في مقدمتهم مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني، مديرة إدارة الفروع المحلية غدير العوضي، ومدير إدارة التوظيف عبدالله الجاسم.

وبهذه المناسبة قال عماد العبلاني إن البنك الوطني يلتزم بتوفير برامج التدريب للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم للعمل المصرفي، وذلك انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه الشباب. وأضاف أن برنامج «الشباب» يختلف عن البرامج التدريبية الأخرى التي يقدمها البنك، وذلك كونه يعتمد بشكل أساسي على أسلوب التدريب العملي، فمن أول يوم يتم تدريب المشاركين في البرنامج بأسلوب عملي مكثف، لافتا إلى أن إدارة التدريب تستخدم نموذجا لـ «محاكاة أحد فروع البنك الوطني» في تدريب هؤلاء الشباب حتى يتم صقل مهاراتهم قبل أن يكونوا في مواجهة حقيقية مع العميل والتي قد تكون لها رهبتها لدى الموظفين الجدد.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم أيضا في صقل وتطوير المهارات الشخصية للمتدربين، ويساعدهم على تطوير الذات بشكل سريع، مبينا أن العديد من المشاركين السابقين في البرنامج أكدوا أنهم شعروا باختلاف كبير في طريقة التعامل وباكتسابهم العديد من المهارات الشخصية بعد أسبوعين فقط من بداية البرنامج وذلك بشهادة ذويهم وأصدقائهم خارج البنك، وهو الأمر الذي يؤكد فاعلية البرنامج وقدرة وكفاءة العاملين في إدارة التدريب لدى البنك، حيث استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في فترات تدريبية قصيرة.

وأوضح العبلاني أن «برنامج الشباب» يأتي ضمن البرامج التدريبية التي يطلقها البنك الوطني سنويا بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث تم إعداد البرنامج ليتناسب مع حاجة سوق العمل، وذلك عبر تقديمه فرصا تدريبية للخريجين الجدد المميزين، الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة واجتازوا الاختبارات المؤهلة للبرنامج، مفيدا أن البرنامج يشمل تعلم المهارات الأساسية في العمل المصرفي وبناء الأداء المتميز والتغيير والابتكار إلى جانب علم الإدارة والاتصال الفعال مما يؤهل المتدربين لاحقا للالتحاق مباشرة بالعمل الميداني.

وأكد أن البنك يواصل التطوير المستمر لبرنامج الشباب، إذ تختلف كل دورة عن الدورة التي تسبقها، وذلك من خلال تعديل وتطوير البرنامج وفق التقييم النهائي لكل دورة، بالإضافة إلى أن البنك يستمع للملاحظات التي يطرحها المتدربون في كل دفعة لتلافيها في الدورة التالية، موضحا أن البرنامج وصل الآن في دورته الرابعة عشرة إلى مرحلة مرضية من النضح في المواد التي يقدمها.