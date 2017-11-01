بدر الساير: المجموعة منفتحة للمشاركة مع أفضل الفرص التي تتمم كفاءاتنا التجارية

حمد الساير: نؤمن بقوة بأهمية القطاع الخاص في تشجيع ودعم مبادرات الشباب الريادية

انطلاقا من التزامها الاستراتيجي بتطوير استدامة الشباب، شاركت الساير في المؤتمر السادس لتمكين الشباب (تمكين) 2017، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وقد افتتح هذا الحدث الذي استمر لمدة 3 أيام، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وقد قدم هذا المؤتمر معرفة متميزة للشباب للتقدم في المجالات التي تثير اهتمامهم.

وشارك في المؤتمر بدر مساعد الساير مدير اعمال المجموعة، وحمد الساير الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الساير، وإبراهيم الفوزان نائب رئيس لجنة الاستدامة، وفيليب بورلوك مديـــــر مجموعة مبيعـــات لكزس، ونهاد الحاج علي نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي، بالإضافة الى ممثلين من إدارة الاستدامة ومسؤولية الشركة الاجتماعية ولكزس، كمــــا شهدت المناسبة المميزة حضورا كبيرا من الشباب الطموحين في جلسات نقاش حيوية يقدمها أصحاب الخبرات في قطاعات الاعمال المتنوعة الذين كشفوا عن خبراتهم ومعرفتهم لرواد الاعمال الطموحين.

كما تحدث عدد من التنفيذيين المعروفين في مؤتمر هذا العام مثل باتريك بشيتي نائب رئيس اول سابق والرئيس المالي في «جوجل إنك»، ومايك تاترسفيلد رئيس مجلس إدارة كاريبو كوفي، وسام تشامبرلاين رئيس عمليات مجموعة فايف غايز، وسايمون اينسلي نائب الرئيس العالمي السابق في نوكيا، وفيكتوريا غرايس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في كوكي كابيتال يو اس ايه.

وفي حديثه عن فرص بداية الاعمال في لجنة القطاع الخاص، قال بدر مساعد الساير: مجموعة الساير منفتحة للمشاركة مع افضل الفرص من الافراد والمجموعات من رواد الاعمال التي تتمم كفاءاتنا التجارية الأساسية، ونحن نحاول من خلال إدارة التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ان نحدد مجالات الاستثمار المحتملة لتعزيز وتوسيع اعمالنا للأجيال القادمة.

وأضاف: في الساحة الرقمية، يستطيع رواد الاعمال الشباب تحدي الأنظمة التقليدية لاشراك العملاء والاعمال على مستوى شخصي، ان السيناريو الحالي للشراكات غير الحصرية تفتح امام رواد الاعمال الشباب المبتكرين عالما جديدا من الفرص ليخرجوا بأفكار غير اعتيادية لانشاء مساحتهم الخاصة وسط المنافسة الشرسة.

من جانبه، قال حمد الساير معلقا على دروس لجنة الشباب من رواد الاعمال: الحلول المبتكرة التي طبقتها مشاريع الساير لماركة كاريبو كوفي الخاصة بنا لضمان تحضير القهوة لتوصيلها الى موقع العميل بطرق توصيل وتغليف مبتكرة تحافظ على الطعم هي مفهوم جديد في مثل هذا المجال حول العالم، والساير تؤمن بقوة بأهمية القطاع الخاص في تشجيع ودعم مبادرات الشباب الريادية وذلك جزء من رؤية استدامة الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية.

وأضاف: ان الإصرار خلال الأوقات الصعبة والاستمرار مع الاعمال والعملاء سيمكن الشباب ليكونوا عمليين وناجحين في هذا السيناريو الديناميكي.

اما م.إبراهيم الفوزان فقد سلط الضوء على أهمية المؤتمر قائلا: نحن نؤمن بأن هذا الحدث يبشر بمستقبل جميل ومثمر لرواد الاعمال الشباب، وإننا نهدف الى دعم الشباب ليدركوا أهدافهم من خلال تحويل التحديات الى فرص مذهلة.

وأضاف الفوزان: تتكون بوصلة استدامة وأداة تميز مجموعة الساير، التي تلتزم بالجودة، الامتياز والنزاهة، من أربعة ارباع تمثل: الطبيعة، الاقتصاد، المجتمع والرفاه لتوجه أصحاب المصلحة بالإضافة الى قياس الاستدامة التي تغطي جانبا مهما لتطوير وتمكين الشباب.

وبإرثها المتمثل في ابتكار التكنولوجيا الأولى من نوعها في العالم، وبنفس الروح والمعنويات شاركت لكزس في المؤتمر لتشجع الأفكار الجديدة، وهي مستمرة في تبني المواهب حول العالم من خلال المبادرات العالمية مثل أفلام لكزس القصيرة وجائزة تصميم لكزس.